Camionetas para ronderos se empolvan en la Región

Las largas y frías jornadas de patrullaje nocturno que ejecutan a pie los integrantes de las diferentes asociaciones de ronderos de la región La Libertad, pudieron haber llegado a su fin hace más de siete meses.

El caminar por peligrosos senderos, en la mayoría de los casos, solo provistos de látigos y silbatos, hoy sería cosa del pasado para los ronderos. Pero, lamentablemente, la realidad en la zona rural sigue siendo la misma.

En mayo de este año, el Gobierno Regional de La Libertad adquirió 22 camionetas 4x4 para ser entregadas a las rondas campesinas, pero eso no sucedió.

SE EMPOLVAN

Ocurre que como consecuencia de una serie de imprevistos, los modernos vehículos que ya deberían estar en manos de las rondas campesinas se empolvan expuestos en una losa deportiva al interior de la sede del gobierno regional, en la urbanización Santa Inés.

Esto ha indignado a los dirigentes y a los miles de ronderos de la región que han programado un paro para el 25 del presente mes, pues aseguran estar cansados de tanta promesa incumplida.

DE LA RISA AL LLANTO

Antes de ingresar a los detalles de lo que signficará la jornada de protesta de los ronderos, es importante contextualizar cómo es que se gestó esta propuesta de dotarlos de vehículos por primera vez en su historia.

PROYECTO

La idea se lanzó durante la gestión del exgobernador Luis Valdez Farías. El proyecto se denominó “Mejoramiento de los servicios de seguridad ciudadana en el ámbito rural de las 12 provincias de la región La Libertad”.

En un inicio se tenía previsto invertir 17 millones de soles en la compra de 62 camionetas y otros equipos que le permitirían a los ronderos mejorar su logística para que realicen un trabajo en mejores condiciones de seguridad.

SE POSTERGA

Es así que el proyecto que se maduraba desde el 2016 se implementó y tomó fuerza el 2017, y para noviembre de 2018, de acuerdo a lo establecido, debieron comprarse las primeras 22 camionetas de las 62 consideradas.

Pero, una modificación en el presupuesto y la forma de cómo adquirir y distribuir los vehículos impidió que el ofrecimiento se concrete como estaba establecido.

LA ERA LLEMPÉN

Ya con Manuel Llempén Coronel como gobernador de la región La Libertad, se le dio trámite al proyecto y se incrementó el presupuesto de 17 millones de soles a 22 millones de soles y las camionetas se iban a comprar en tres armadas.

La forma de ser distribuidas iba a depender del índice delincuencial en cada provincia. Fue así que en mayo de este año, el Gobierno Regional de La Libertad adquirió 22 camionetas por el valor de 2 millones 435 mil 400 soles. Sin embargo, a pesar del dinero invertido y la urgencia del uso de los vehículos, estos no se han entregado a los ronderos y están deteriorándose en el interior de la sede del gobierno regional.

MALESTAR

“Esto ha generado un descontento general en toda la región porque este es un proyecto que tiene que darse en tres años y ya está por concluir el primero y no está funcionando. Mira, estas camionetas nos debieron entregar en noviembre del año pasado, pero resulta que cambiaron el presupuesto y decidieron hacerlo en tres etapas. La verdad, que ya estamos cansados de postergaciones", manifestó Víctor Quezada, presidente de la Central Única Regional de Rondas Campesinas de La Libertad.

LOS "IMPREVISTOS"

De acuerdo a lo señalado por Víctor Quezada, el primer problema para que las camionetas no sean entregadas fue el tema de las placas, pues la Región no definía si se tramitarían a nombre de las municipalidades o del gobierno regional.

“Luego vino el tema de cómo se iban a repartir las camionetas; es decir, cómo se iba definir la prioridad. La región decía por el nivel de criminalidad en las provincias y nosotros por el nivel de organización de cada ronda; sin embargo, para evitar más atrasos y contratiempos aceptamos lo que ellos dijeron", recordó el dirigente.

No obstante, ahí mismo surgió otro problema. "Ocurre que César Campaña Aleman, gerente regional de Defensa Nacional, dijo que las camionetas deberían llevar el logo y los colores de la Región y no de la municipalidades, y mucho menos de las rondas campesinas a las que iban destinadas. Esto también lo aceptamos, porque lo que nos interesa es la herramienta, no el color ni el logo", enfatizó el Víctor Quezada.

DOBLE GASTO

Otra de las observaciones que surgieron, y esta vez por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), es que algunas municipalidades a las que se tenía previsto entregar una camioneta también habían considerado hacer una compra similar. Por eso, esta entidad del Estado indicaba que se estaba dando un doble gasto.

"Pero, eso se soluciona en 48 horas. No entiendo cómo esa observación no la pueden superar. Si una municipalidad ya compró o va a comprar, pues que pase a otra. Esto nos origina muchas sospechas y no nos da buena espina, porque ellos como están en campaña electoral quieren manejarlo de esa manera y no lo vamos a permitir de ninguna manera", advirtió el dirigente.

NO AVANZA

El proyecto de apoyo a los ronderos implica también capacitaciones, implementación en logística y obviamente la movilidad. A la fecha, nada de eso se ha concretado como estaba previsto.