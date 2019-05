Cesan a un gerente de Víctor Larco al descubrir que tenía título falso

Síguenos en Facebook

En su hoja de vida, Luis Ortecho Carbajal, gerente de Administración y Finanzas de la comuna de Víctor Larco, se pintó como uno de los mejores profesionales del país.

Economista egresado de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), quinto superior durante toda la carrera y con diploma de honor al mérito entregada por el ministro de Economía, en ceremonia de graduación en 1992.

Esta referencia solo hubiera causado admiración y no curiosidad si es que en las diplomas del grado de Bachiller y del título profesional de Economista no se precisara que dichos documentos fueron expedidos en 1995 y no en 1992, como él lo precisa en su hoja de vida.

HILO DE LA MADEJA

Esta pista fue lo que desenmarañó la red de mentiras de este funcionario. Y es que la primera en la lanzar la alerta fue la Contraloría, cuando revisaba los perfiles de los funcionarios.

Tras comunicarle a la comuna de Víctor Larco, los ediles inmediatamente se contactaron con la UNT, cuyos representantes les respondieron que, efectivamente, Luis Ortecho estudió ahí, pero solo lo hizo hasta el VI ciclo.

Como consecuencia, el gerente general, Frank Izquierdo Estrada, informó ayer que se tomó la decisión de cesarlo y pasar toda la documentación a Procuraduría para que inicie las acciones legales en contra de Luis Ortecho.

El cesado funcionario estuvo trabajando en Víctor Larco desde el 2 de enero de 2019. Lo trajo el alcalde César Juárez.

Rocío Taboada, excandidata a la alcaldía de Víctor Larco, calificó esta situación como una estafa y pidió investigar todo lo hecho por Luis Ortecho durante su tiempo al frente de la gerencia de Administración.