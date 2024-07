Han pasado dos meses desde que César Acuña viajó a China y amplió sus nexos con los representantes de la empresa Huawei. Ayer, tras ser cuestionado porque habría ido al país asiático solo con el objetivo de cerrar negocios a favor de la Universidad César Vallejo (UCV), aseguró que tan solo fue una coincidencia que la marca tecnológica haya invitado también a directivos de esta casa superior de estudios que él fundó hace más de 30 años.

Así responde

“Recuerden que en un viaje no hay nada de malo que me acompañe mi hijo. Ya si en ese viaje por coincidencia han invitado a otras personas y por coincidencias son de la Vallejo, no le veo nada de malo. Yo he utilizado mi tiempo para conversar de La Libertad”, declaró el gobernador regional.

Sin embargo, Acuña, en calidad de fundador de la UCV, firmó el 23 de noviembre del año pasado, un convenio con Liu Jiaxin, CEO de Huawei en Perú, con la finalidad de potenciar la tecnología en la educación de sus estudiantes.

La máxima autoridad regional dejó La Libertad del 4 al 14 de abril y jura que solo fue para conocer experiencias en el campo tecnológico, y replicarlas en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

De acuerdo con el informe de Cuarto Poder, emitido el último domingo, el líder de APP estuvo en China junto a su hijo César, gerente de marca de la universidad, así como Jair Ramírez Almeri, director de comunicaciones; Luis Valdez Farías, secretario de su partido; y otros altos funcionarios de esa casa de estudios.

Cuestionan

El consejero regional Frank Solórzano Rojas aseguró que Acuña, “se burla de la inteligencia de todos los liberteños”.

“Este es un insulto a la inteligencia de los liberteños. Hay evidencias claras, el señor gobernador fue a China a beneficiar a su universidad. De igual manera, cuando deja la región y se va a España, es para ver temas relacionados con su empresa privada. Estamos muy decepcionados, no es una casualidad”, declaró.El consejero Robert de la Cruz Rosas afirmó que “todos sabemos que Acuña no podía viajar como fundador de la UCV a China y por eso tuvo que buscar esta figura”. “Así consiguió reunirse con los empresarios”, comentó.

Fran Solórzano y Robert de la Cruz, ambos de la bancada de Trabajo más Trabajo, aseguraron que citarán a Acuña al pleno del Consejo Regional para que rinda cuentas por su viaje. “No vemos ni un resultado y esto no se puede permitir. Acuña debe responder y esperamos que su mayoría en el Consejo no lo blinde”, añadió Solórzano.

Al respecto, Diario Correo le consulto a Acuña si irá o no al Consejo Regional. “No hay razón para ir al Consejo. Ya les he detallado todo por escrito”, dijo.

Opinión legal

El abogado y especialista en temas municipales y de gobiernos regionales Julio Castiglioni Ghiglino declaró que el gobernador de los liberteños podría ser denunciado penalmente.

“Eso es falsedad ideológica, él ha mentido en un documento al pedir licencia como autoridad y decir que irá a ver temas del gobierno regional y lo que ha hecho es ver temas de la universidad privada”, explicó.

Según César Acuña, está tranquilo y le resta importancia a las declaraciones de las personas que hoy cuestionan su viaje y reunión con líderes del gigante asiático Huawei.