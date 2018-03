César Acuña sobre renuncia de PPK: "Ha sido lo mejor para el país" (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

César Acuña, líder de Alianza Para el Progreso, se refirió a la renuncia de la presidencia de la República de Pedro Pablo Kuczynski y dijo que "es lo mejor para el país".

"Hoy más que nunca, mucha tranquilidad. Hoy más que nunca, los peruanos más unidos y hoy más que nunca los peruanos más unidos y hoy más que nunca pensemos en el país. La decisión que ha tomado el señor presidente lo respetamos y creo que ha sido lo mejor para el país. El país lo que quiere es estabilidad económica, este país quiere estabilidad política y quiere estabilidad social", señaló.

El excandidato a la presidencia de la república destacó que su agrupación política, Alianza Para el Progreso, fiscalizará al nuevo Gobierno y no aceptarán corrupción.

"Alianza Para el Progreso se compromete fiscalizar lo más que podamos, porque no vamos aceptar corrupción, porque los corruptos deben estar en la cárcel y no vamos a permitir que los corruptos roben a los peruanos y no vamos a permitir que ningún gobierno viva de los peruanos. Por eso que APP al nuevo Gobierno que quede, si bien es cierto apoyaremos en los bueno para el Perú, seremos más fiscalizadores", destacó César Acuña.