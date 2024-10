El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, habló sobre los insultos que recibió en el aeropuerto de Trujillo.

En declaraciones a los periodistas, Acuña lamentó la falta de respeto que recibió por parte de dos personas en un encuentro público.

Sin embargo, asegura estar tranquilo porque no está involucrado en ningún acto de corrupción.

El líder de Alianza para el Progreso dijo que su intención es trabajar con transparencia para mejorar la situación de su región.

“De repente lo entiendo porque creo que la gente está realmente muy descontenta con los políticos. Yo soy un político y no me preocupo porque no soy corrupto”, manifestó.

César Acuña no hace caso a críticas y alista nuevo viaje

César Acuña Peralta estaría blindado contra las críticas por el poco gasto en obras que realiza su gestión regional y por sus constantes viajes al exterior en plena emergencia por inseguridad ciudadana. Al líder de Alianza para el Progreso (APP) parece no incomodarle el reclamo de la población y, por el contrario, ya anunció que en diciembre se tomará una nueva licencia porque tiene “derecho a descansar”.

No se inmuta

En redes sociales se viralizó un video en donde se ve que pobladores que se encontraban en el aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos de Trujillo le reclaman al gobernador.

Ahí, hasta tres mujeres le gritan que habría presuntos actos de corrupción en su gobierno. También lo cuestionan por sus constantes viajes en plena ola criminal. “Año tras año sigue así (región sin obras), le dan toda la plata del pueblo para que se pasee en buen avión, mientras nosotros caminamos”, le dice una indignada fémina.

Pese a esto, el gobernador ya planea su próxima salida al extranjero, que se dará del 11 al 19 de diciembre.

“Tengo un cronograma de viajes, ya es conocido. Mi viaje que viene va a ser en diciembre y yo creo que, lo digo con mucho cariño, yo creo que soy un servidor público, tengo derecho a descansar”, indicó.

Pese a sus constantes salidas al exterior, el líder de APP consideró que no es “irresponsable”, pues no solicitó que le den sus descansos 30 días seguidos, tal como establece la ley.

“Al contrario, los 30 días los estoy compartiendo en 3 o 4 tramos, porque no puedo abandonar mi responsabilidad. Estoy utilizando lo que me corresponde por ley, y quiero decirles que los viajes no les cuesta ni un solo centavo. A partir del 2 de enero de 2023 no gasto ni un solo centavo del Gobierno Regional (en sus viajes)”, aseguró.

Sobre su última salida a Emiratos Árabes, dijo que tiene “derecho como cualquier colaborador a descansar y tengo derecho, sin ser vanidoso, de viajar a donde tenga la posibilidad de viajar”.

El gobernador, como se recuerda, ya salió de licencia por motivos personales en tres oportunidades: del 24 de mayo al 1 de junio, del 28 de julio al 8 de agosto y del 4 al 13 de octubre. A esto se sumaría la salida que hará efectiva en diciembre y el viaje a China que realizó del 4 al 14 de abril como comisión de servicios ante una invitación de la empresa Huawei. Además, a fines de agosto, se fue de vacaciones una semana a Chile con su familia, según confirmó la misma autoridad.

Lo critican

El presidente de los alcaldes vecinales de Trujillo, Gerardo Reyes, criticó esta nueva licencia y la calificó de “indignante”, teniendo en cuenta que la región se “desangra” por la ola de crímenes.

“Usted no invierte y todavía viene a decirnos de una forma descarada que puede viajar cuando le da la gana; o sea, nosotros para eso le pagamos. Señor, el dinero no es de usted, el dinero es de la población y usted tiene que dar cuenta a la región. Lo que está haciendo es indignante y todavía quiere ser presidente de la República”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR: