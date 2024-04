La estadía en China del gobernador César Acuña Peralta sigue acumulando controversias. Fotografías y videos evidencian que la máxima autoridad del Gobierno Regional de La Libertad participa de los eventos oficiales en ese país asiático acompañado de su hijo César y del secretario general de Alianza para el Progreso (APP) y exgobernador regional, Luis Valdez, lo que fue cuestionado por el consejero regional Robert de la Cruz.

Evento

El gobernador solicitó licencia del 4 al 14 de abril para participar de un evento tecnológico organizado por la empresa Huawei. Él se fue en una visita oficial como representante regional.

“Por ser una visita netamente protocolar en la que se le invita al gobernador habría que preguntarnos dos cosas. La primera, el señor Valdez y su hijo en calidad de qué están viajando, de acompañantes, de amigos, como integrantes de la comisión, no sabemos. Vamos a solicitar información para saber si el señor Valdez ha viajado con recursos de la región, porque no sabemos”, dijo De la Cruz.

El consejero indicó que cursará una carta al área de Personal del Gobierno Regional de La Libertad para que le informen si el secretario de APP tiene algún vínculo laboral en la gestión de Acuña. Recordó que hasta el 2023, a Valdez sí se le veía trabajando como asesor FAG (Fondo de Apoyo Gerencial).

“Yo tenía conocimiento que hasta el año pasado él tenía el cargo de asesor FG, que son asesores de primer nivel. Este año desconozco que sea asesor FAG porque este año no lo he visto en el Gobierno Regional. Voy a ingresar un documento para que personal me pueda confirmar o negar si es que el señor Valdez tiene algún tipo de vínculo laboral con la Región”, agregó.

También dijo que al regresar de su viaje Acuña deberá emitir un informe ante el Consejo Regional.

Defensa

El apepista Ever Cadenillas aseguró que Valdez viajó por su cuenta y con sus propios recursos. Además, confió que Acuña dará un informe a los consejeros sobre su viaje.