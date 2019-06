César Acuña y las 60 comunicaciones telefónicas con Orlando Velásquez

Síguenos en Facebook

No sabe y no conoce. El excandidato presidencial y líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, acudió el último martes a la Fiscalía de la Nación para declarar por sus presuntos vínculos con la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Y si bien dijo que quiere colaborar con las investigaciones para que se aclare dicho caso, al parecer no mencionó otros detalles que tienen que ver, por ejemplo, con las comunicaciones telefónicas que mantuvo en el año 2018 con el expresidente del Consejo Nacional de la Magistraruea (CNM), Orlando Velásquez.

CASO

El Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía busca esclarecer los presuntos vínculos de Acuña con los exmiembros del desaparecido CNM, entre ellos Orlando Velásquez e Iván Noguera.

De acuerdo a información fiscal, en el 2018, César Acuña se contactó con el expresidente del CNM, Orlando Velásquez, al menos en 60 oportunidades. Acuña llamó a Velásquez 10 veces, y el extitular de la CNM lo hizo en 41 ocasiones, además que intercambiaron 9 mensajes de texto.

Responde. Sin embargo, en una comunicación con Correo, Orlando Velásquez manifestó que con Acuña le une una gran amistad desde hace varios años atrás.

“Con César Acuña nos conocemos desde cuando éramos jóvenes, contribuimos con la gente para el nombre de su universidad, a formalizarla y asistimos a actividades familiares”, sostuvo Velásquez.

Para Velásquez, la comunicación que Acuña solo se ha dado en el ámbito personal, negando que hayan tratado temas relacionados al CNM.

El extitular del CNM prefiere no pronunciarse sobre la presencia de Acuña como testigo en la investigación que se desarrolla en los llamados “ Cuellos Blancos del Puerto”.

“En el momento que vive el país se presta para varias cosas. Yo no opino porque guardo respeto a las investigaciones que se están haciendo”, agregó.

INTERÉS

Según Velásquez, Acuña nunca se interesó en el CNM, pues solo estaba enfocado en la parte política.

“Yo no creo que sepa (sobre el CNM). Preguntemos a cualquiera, antes que estalle estos asuntos (las denuncias) sobre el CNM, solo lo miraban como un apéndice de la justicia”, expresó.

Sin embargo, Velásquez no fue el único consejero que se contactó con Acuña. De acuerdo a información de Canal N, el excandidato presidencial llamó a Iván Noguera, también exmiembro del CNM, 24 veces, y Noguera se comunicó con Acuña en 35 oportunidades, además de 19 mensajes de texto.

DECLARACIONES

A su salida de la sede fiscal, Acuña declaró ante la prensa que no tenía ningún interés por el nombramiento de algunos exmiembros del CNM, entre ellos Iván Noguera.

“He venido en calidad de testigo, he venido a ayudar para se investigue el caso del nombramiento del consejero Iván Noguera. Nada tengo que ver con su nombramiento, que fue en el 2014. Así que quienes eligen a los consejeros son los rectores de las universidades privadas, no he sido rector. Tampoco tenía ningún interés en ese tiempo, ni siquiera sabía cuáles eran las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura, por lo tanto, no había ningún interés para que salga electo tal consejero”, expresó a su salida de la sede fiscal.

Como se recuerda, el ex alcalde de Olmos (Lambayeque), Willy Serrato, había revelado que César Acuña y su hermano Humberto Acuña le pidieron ayuda para que Iván Noguera fuera miembro del CNM y represente a las universidades privadas.

“Lo que ha dicho (el exalcalde de Olmos) es completamente falso, parece que está encubriendo (a alguien), porque a quien representó el señor Noguera fue a la Universidad Telesup”, añadió en otro momento Acuña.

ABOGADO

Correo se comunicó con el abogado de César Acuña, el exgobernador regional de La Libertad, Luis Valdez.

Valdez aclaró que su patrocinado no está siendo investigado en este proceso, por lo tanto no tienen una línea de defensa.

“Nosotros no somos parte del proceso”, dijo el abogado, y afirmó que Acuña no tendrá ningún problema en asistir a declarar en otra oportunidad, ante el pedido de la Fiscalía.

“Esperamos que así como al dueño de la Universidad César Vallejo, citen a los rectores de las otras universidades que participaron en la elección de Noguera”, dijo.

Asimismo, calificó de “antojadiza” y “arbitraria” la manifestación de Serrato sobre César Acuña.

Según Valdez, es bastante conocido que quien propone como candidato de las universidades privadas al señor Iván Noguera es la universidad Telesup.

“Incluso en aquella época IDL cuestiona la candidatura y es la misma Asociación de Universidades Privadas del Perú que firman esas actas”, sostuvo.

Como se recuerda, hace poco se reveló que el hijo de César Acuña y también parlamentario, Richard Acuña, tuvo hasta cuatro comunicaciones telefónicas el año pasado con el mismo Orlando Velásquez.