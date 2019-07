Condenan a siete años de cárcel a exgerente municipal de la comuna de Pataz

Síguenos en Facebook

Flaviano Guillermo Sandoval Córdova, exgerente de la Municipalidad Provincial de Pataz, en la región La Libertad, fue condenado a siete años de pena privativa de la libertad, mientras que Nelsón Grover Angulo Vereau, representante legal de la empresa Agroinversiones Libertad SRL, recibió una pena de cinco años, tras ser hallados responsables del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión.

Fue la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad, la que acusó a Sandoval y a Angulo de ser autor y cómplice, respectivamente, en el delito de colusión, por haber comprado y vendido dos camiones por un millón de soles, sin respetar la normatividad vigente en lo concerniente a adquisiciones.

INHABILITADO

.A Flaviano Sandoval también se le impuso la pena de inhabilitación, consistente en la privación, incapacidad o impedimento para obtener cargo público por el plazo de 3 años y se fije por concepto de reparación civil la suma de 120 mil soles, a favor de la parte agraviada, que deberán cancelar los acusados en forma solidaria y en ejecución de sentencia.

Así mismo, se dispuso la ubicación y captura de los acusados para su reclusión en el establecimiento penitenciario de Trujillo.

LOS HECHOS

De acuerdo a la investigación del representante del Ministerio Público, la Municipalidad Provincial de Pataz mediante proceso de adjudicación por exoneración N°001-2008-MPP-CE, contrata la adquisición de dos camiones volquetes de 15m3 de capacidad a la empresa Agroinversiones Libertad SRL, valorizado en un millón de soles.

Sin embargo, infringiendo los términos pactados en el contrato, cancela la totalidad del monto contractual antes de la entrega de estos bienes, e inclusive antes de que la empresa proveedora los adquiera, del mismo modo que, no solicita la garantía de fiel cumplimiento que manda la ley y se encuentra en las bases y en el proyecto de contrato.

El contrato para los camiones fue suscrito el 11 de abril de 2008, entre Flaviano Sandoval, en calidad de gerente municipal y Nelsón Angulo en calidad de representante legal de la empresa Agroinversiones Libertad SRL, siendo que, con memorandúm del 17 de abril .

El referido gerente municipal ordena al tesorero girar un cheque a nombre de la empresa en mención, por el importe total de la adquisición de dos volquetes (un millón de soles), el mismo que fue cancelado en su totalidad con cheque el 30 de mayo a través de una cuenta bancaria, para lo cual se curso el comprobante de pago del 17 de abril, acompañándose la factura del 02 de mayo.

El tesorero de la municipalidad, Agapito Sánchez Romero, ha informado que no se solicitó a la empresa, la garantía del fiel cumplimiento porque el gerente municipal encabezó la compra directamente; y que además le ordeno cancelar el total de pago sin que los bienes fueran entregados; siendo el mismo gerente el que llevo el cheque girado, comprometido y devengado por la oficina de Presupuesto y Planificación, indicando también que no se aplicó la penalidad correspondiente porque no había de donde retener el monto que manda la ley.

De acuerdo al contrato y carta de compromiso de plazo de entrega, los camiones serían entregados en la Municipalidad de Pataz a los 10 días de firmado el contrato y en el caso de retraso injustificado se aplicaría una penalidad por cada día hasta el monto equivalente al 10%, sin embargo, no solo se pagó por los camiones anticipadamente sino que estos fueron entregados con retraso el 17 de mayo en Trujillo e ingresados el 20 de mayo a la Municipalidad de Tayabamba y tampoco se cobró la penalidad de 100 mil soles.