Congresista Yika cuestiona a colegas que no cumplen con semana de representación

Tras revelarse que varios congresistas de la República no acuden a sus regiones para cumplir con su función de representación, el legislador liberteño Luis Yika García cuestionó a aquellos colegas que no le brindan la importancia del caso a la Semana de Representación, cuya actividad les permite estar en contacto y comunicación directa con la población de sus provincias.

"Es lamentable que por culpa de un grupo de congresistas ahora se pretenda generalizar y dar a entender que todos no cumplen con la función de representación. De manera particular, siempre programo con anticipación diferentes actividades que debo cumplir en la Semana de Representación en La Libertad. Aquellos congresistas que no cumplan con esta labor deberían ser sancionados" agregó.

El parlamentario se mostró en contra de la propuesta realizada por el presidente del Poder Legislativo, Daniel Salaverry, de eliminar la Semana de Representación. Para Yika dicha propuesta es populista y se le quitaría a los cuidadanos tener ese contacto con los congresistas electos democráticamente.

"Creo que Salaverry busca complacer y reducir las críticas surgidas tras revelarse que algunos parlamentarios no cumplen con esta función congresal. Estoy en contra que se elimine la Semana de Representación, los congresistas tenemos el deber de estar al menos una semana al mes en nuestras regiones para conocer la diferente problemática y gestionar alternativas de solución" puntualizó.

Finalmente, Yika García precisó que todos sus informes de las actividades realizadas durante las Semanas de Representación son entregados oportunamente a la Presidencia del Congreso y se publicados en la web institucional desde que inició su gestión.