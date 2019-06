Copa Perú: Así se juega la primera fecha de la etapa departamental

Síguenos en Facebook

Este sábado rompe fuegos la etapa departamental de la Copa Perú zona costa, donde 11 clubes lucharán por los dos cupos para llegar a la gran final y pelear por el pase a la nacional.

Las escuadras de Deportivo El Inca de Chao, Atlético Verdún, Deportivo Diamante y Deportivo El Inca de Chao parten como los favoritos para clasificar a la semifinal.

JORNADA

El sábado, a las 3:45 de la tarde, en Pacasmayo Sport Chavelines Juniors recibe a Vasko UBA de Cascas.

El domingo se completa la jornada, todos los partidos desde las 3:45 p.m., Defensor Catalina vs. Los Pinos (Estadio de Pueblo Nuevo), Real Casa Grande vs. Defensor Verdún (Estadio de Casa Grande), Deportivo Diamante vs. Defensor Lurifíco (Estadio de La Esperanza) y Deportivo El Inca vs. Ases del Barrio (Estadio de El Porvenir).