Representantes del Ministerio de Transportes se reunieron con funcionarios de Sedalib para avanzar proyecto.
Representantes del Ministerio de Transportes se reunieron con funcionarios de Sedalib para avanzar proyecto.

La Unidad Ejecutora 015 - Promovilidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en coordinación con Transportes Metropolitanos de (TMT), sostuvo una reunión de trabajo con el presidente de Sedalib S. A. y sus gerencias técnicas, con el objetivo de fortalecer la articulación interinstitucional y establecer acciones conjuntas para la verificación y validación de interferencias en las redes de agua potable y alcantarillado.

En la actualidad, el estudio definitivo del Corredor Vial Norte-Sur de Trujillo, que comprende la elaboración del expediente técnico, registra un avance del 50 %.

En ese contexto, el segundo entregable, que constituye la parte más amplia del mismo e incluye 13 estudios especializados, se encuentra en proceso de revisión y validación técnica, precisó la entidad edil.

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