La Unidad Ejecutora 015 - Promovilidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en coordinación con Transportes Metropolitanos de Trujillo (TMT), sostuvo una reunión de trabajo con el presidente de Sedalib S. A. y sus gerencias técnicas, con el objetivo de fortalecer la articulación interinstitucional y establecer acciones conjuntas para la verificación y validación de interferencias en las redes de agua potable y alcantarillado.

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En la actualidad, el estudio definitivo del Corredor Vial Norte-Sur de Trujillo, que comprende la elaboración del expediente técnico, registra un avance del 50 %.

En ese contexto, el segundo entregable, que constituye la parte más amplia del mismo e incluye 13 estudios especializados, se encuentra en proceso de revisión y validación técnica, precisó la entidad edil.