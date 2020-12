En el sector Educación aún hay dudas sobre lo que hará el Gobierno después de finalizado el año escolar 2020, de momento, no hay una fecha precisa para el reinició de clases presenciales en La Libertad, aunque, los primeros en retornar a las aulas serían alumnos de zonas menos vulnerables o en las que haya disminuido considerablemente el contagio del nuevo coronavirus.

Mientras tanto, hay un pronunciamiento de sindicatos que representan a los docentes de la región y piden ser considerados como parte de la población que recibirá primero la vacuna contra este letal virus.

CIFRA FATAL

La secretaria regional del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), Lourdes Vásquez Vásquez, aseguró que en La Libertad fallecieron más de 100 maestros durante esta pandemia.

“Hace dos días han fallecido un maestro más. Más de 100 maestros han fallecido producto de la pandemia del Covid-19. Hemos tenido lamentablemente esa pérdida y nosotros hemos llamado al gobierno regional para tener una reunión, y nos hemos reunido con el gerente regional de salud, pero pedimos que no dejen de lado al magisterio. Los maestros y los alumnos también son prioridad. Si no hay maestros, no hay médicos, no hay periodistas”, señaló.

Es por eso que Lourdes Vásquez no dudó en plantear que se reconsidere la participación de los profesionales de la Educación en esta emergencia, refiere que también están en la primera línea.

“No han hecho nada por la conectividad, lamentablemente nos acordamos, sí, los médicos son prioridad, los enfermeros son prioridad, pero, también los maestros y nuestros alumnos. La prioridad también es la educación. Ahora, nosotros como sindicato nacional estamos pidiendo un pleno educativo al Congreso, estamos pidiendo que se dé l 6 % del PBI para educación, estamos pidiendo el nombramiento para nuestros maestros contratados que este año han sido duramente golpeados, muchos maestros que no han tenido trabajo y han tenido que salir adelante en esta pandemia”, añadió Vásquez.

CLASES VIRTUALES

En el Sutep todavía están a la espera de una respuesta definitiva del congreso de la República, en tanto, esperan que se cumpla con la entrega de un bono para los profesionales que no afrontaron todas las dificultades que salieron a relucir en la emergencia.

“El reconocimiento a los maestros de nuestra región y a los padres de familia porque con su propio dinero ellos han podido lograr que se termine el año 2020, y que esta estrategia de Aprendo en Casa se pueda haber realizado a un 45%, no a un 90%. Hay que ser realistas, en nuestra región más del 45% de alumnos de las zonas rurales no han podido tener estas clases del Aprendo en Casa”, añadió la dirigente del Sutep.

El Ministerio de Educación envió el primer lote de tablets a La Libertad el 31 de octubre , es decir, a menos de dos meses de culminar el año escolar. El objetivo es entregar un total de 57 mil en toda la región.

EN LA QUIEBRA

Del otro lado están los maestros que tenían un contratado asegurado en algún colegio particular de la región. Según, la presidenta de la Asociación de Colegios Particulares de La Libertad, Jeannett Rivera Jesús, un total de 300 colegios cerraron definitivamente durante la pandemia.

“La morosidad en los colegios (particulares) ha incrementado notablemente a un 70%, y con esa morosidad aquí hay colegios que no pueden sostenerse, aquí hay muchos colegios que están evaluando cerrar y esto significaría pérdida laboral para muchos maestros y administrativos, es preocupante. En La Libertad hay 1,656 colegios y de estos, para este año, por lo menos deben estar cerrando unos 300”, aseguró.

En los colegios privados hay casos de padres de familia que solamente pagaron la matrícula y ninguna pensión mensual.

“Este año los colegios hemos apoyado muchísimo, reduciendo no solo las mensualidades sino atendiendo los casos específicos, porque todos hemos sido afectados, pero, cuando no hay un tema de comunicación es donde se da el problema”, indicó.

La presidenta de esta asociación manifestó que para el 2021 pedirán una constancia de no adeudo para proceder a la matrícula. Asimismo, Jeannett Rivera, refirió que están a la espera de las indicaciones para adecuarse al reinicio de clases presenciales.

“Nosotros esperamos que se generen puestos de trabajo, esperamos de todo corazón que no haya una segunda ola, esperamos también que el Ministerio de Educación nuestras peticiones”, añadió.