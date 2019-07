Cuestionan trabajo de vicegobernador Ever Cadenillas

El gobernador regional Manuel Llempén Coronel reveló a Correo que conversó con el presidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019, Carlos Neuhaus Tudela, para que sea su asesor en el proceso de la ejecución de las obras de reconstrucción con cambios.

Con este nuevo contrato, los consejeros regionales cuestionaron el trabajo que desempeña Ever Cadenillas Coronel como director del equipo de la Reconstrucción con Cambios del gobierno regional. Así, plantearon la posibilidad de modificarle el sueldo a S/6,500.

CRÍTICAS

El gobernador regional aseguró que el nuevo asesor podría ser contratado en setiembre.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el consejero apepista Roberto Portilla, quien destacó el profesionalismo de Carlos Neuhaus, y agregó que su llegada significaría que el vicegobernador regional Ever Cadenillas no estuvo a la altura del cargo encomendado.

“Los números no acompañan a la gestión, y en hora buena que el gobernador (Manuel Llempén) tome decisiones de esta naturaleza. Lamentablemente (Ever Cadenillas), no ha cumplido con las expectativas que ha depositado el gobernador sobre él , y está claro que a eso se debe el cambio”, señaló.

EN CONTRA

Sin embargo, Roberto Portilla no fue el único consejero de la bancada de Alianza para el Progreso que opinó en contra del trabajo del vicegobernador Ever Cadenillas, de su mismo partido.

Greco Quiroz, consejero apepista de Ascope, advirtió que el sueldo del vicegobernador no justifica el trabajo que desempeña.

“El encargado de la reconstrucción con cambios es el vicegobernador regional Ever Cadenillas, y cuando nosotros aprobamos su sueldo, el gobernador nos manifestó de que está justificado su sueldo de 13 mil soles porque él se iba a encargar de todo el tema de la reconstrucción, y estas declaraciones significarían que el vicegobernador ha fracasado”, indicó.

Aunque también dudó de la contratación de Carlos Neuhaus.

“No sé cuál es la relación entre organizar unos juegos deportivos con reconstruir los daños producidos por el fenómeno El Niño, habrá que ver cuál es su experiencia”, añadió.

SIN PLANIFICACIÓN

En tanto, el consejero aprista Juan Díaz aseguró que contratar a un nuevo asesor sería improvisar ante la búsqueda de una solución.

“El vicegobernador es el responsable, no entiendo por qué gastan más dinero cuando demuestran incapacidad, es absurdo lo que se pretende hacer”, comentó.

La consejera Mirta Higa recordó que el sueldo del vicegobernador se dio porque iba a tener funciones. De igual forma apoyó la contratación de Neuhaus Tudela.

“Considero que si en algo va a mejorar, se debe hacer”, puntualizó.