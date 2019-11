Daniel Marcelo cambiará a funcionarios del Segat

Síguenos en Facebook

El 28 de noviembre se cumplirán tres meses desde que la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) presentó las 17 compactadoras que le solucionarían todos los problemas al Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat), corno al recojo de la basura, y durante este tiempo las opiniones son diversas.

Hay quienes creen que se está avanzando de a pocos, otros que consideran que todavía no hay resultados, y está la opinión del alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo Jacinto.

“Si tú revisas la ciudad, yo vengo (recorriendo) permanentemente hasta altas horas de la noche, y todavía no ha cambiado como debía ser", dijo a Correo al ser consultado.

CAMBIOS

Es evidente que el alcalde de Trujillo no está satisfecho con el trabajo realizado en el Segat, y es por eso que le consultamos directamente si cambiará o no al gerente general de la mencionada entidad, Kenny Heredia García, en su respuesta no dio su nombre, pero confirmó que el otro año tendrá nuevos funcionarios.

“Yo ya le he venido diciendo a ellos, y hay un poquito de resistencia, de repente el exceso de confianza hace que ellos se sientan muy seguros, pero yo ya lo he dicho, a nosotros no nos va a temblar la mano si es que tenemos que actuar con el único propósito de que mejore la ciudad (...) La gerencia (del Segat) tiene varias subgerencia, y estamos evaluando. En algunos serán los gerentes y en otros serán los subgerentes que tenemos que cambiar", señaló.

CRITICA

Asimismo, todo parece indicar que el alcalde de Trujillo está convencido que el problema no es logístico, más bien es el personal de confianza.

"La municipalidad tiene los recursos y vemos que los problemas siguen entonces ya no es un tema de logística o de recursos, sino es un tema de los funcionarios que no están cubriendo esa expectativa", añadió.

En otro tema, Daniel Marcelo, declaró que en los próximos días se reunirá con Kenny Heredia para evaluar el incremento salarial de los trabajadores del Segat.