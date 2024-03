A plena luz del día, en pleno estado de emergencia, delincuentes llegaron hasta un inmueble del distrito de El Porvenir, en la provincia de Trujillo, y arrojaron una bolsa chequera, que contenía al interior, con un explosivo y una carta extorsiva donde el exigen el pago de 12 mil soles.

Dicho suceso causó alarma entre el propietario de la vivienda y vecinos de la zona, quienes pidieron el apoyo del personal de serenazgo de El Porvenir y de la Policía Nacional del Perú.

Los hechos

Cerca de las 7:45 de la mañana, el personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) se dirigieron hasta el distrito zapatero, exactamente en la calle Manuel Vergara, para realizar las diligencias correspondientes.

“Han dejado una carta extorsiva donde le piden a la señora 12 mil soles. Personal Udex está bien preparado. Hemos empleado una técnica para poder desactivar el aparato explosivo, porque no se puede manipular mucho, porque ha tenido indicio de prendido”, indico suboficial Técnico de Primera PNP Ángel Santoyo, de la Udex.

La agraviada se percató de la presencia del explosivo y lo terminó dejando en la parte de su jardín.

“Nosotros estamos preparados para cualquier tipo de artefacto explosivo, sea pirotécnico, eléctrico, mecánico o bomba molotov. El explosivo estaba en una bolsa chequera. Nosotros damos la recomendación que cuando encuentren un paquete sospechoso no tocar, no mover, no trasladar, esperar al personal Udex para ver que tipo de artefacto explosivo es y así nosotros poder neutralizar y desactivar el explosivo de alto riesgo que se encuentra en el lugar de los hechos”, remarcó.

