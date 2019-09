Eduardo Araujo: “Le dije a Llempén que debía reforzar sector salud”

Síguenos en Facebook

En los últimos días se ha cuestionado duramente a la anterior gestión regional encabeza por Luis Valdez Farías por supuestamente no invertir 6 millones de soles en los hospitales de la provincia y devolverlos al Estado, a pesar de que el sector salud está sumido en una grave crisis y a punto de ser declarado en emergencia.

El caso es tan delicado que la Contraloría General de la República ha anunciado que programará a una auditoría para analizar el por qué no se invirtió ese dinero y después de ello determinar si hubo responsabilidad en los funcionarios de la administración de Valdez.

En medio de estas críticas y advertencias de posibles sanciones, el médico Eduardo Omar Araujo Sánchez, quien fue el último gerente regional de Salud en la gestión de Valdez optó por conceder una entrevista a Correo y aclarar, desde su punto de vista, varios aspectos que hoy por hoy generan el debate. Estos son sus argumentos.

Si había tanta necesidad en el sector salud, ¿por qué se devolvió dinero al Estado?

Primero tengo que resaltar algo, y debe quedar bien claro. He escuchado decir al actual gerente de Salud, Constantino Vila, que en el sector hay una brecha en equipamiento de 160 millones de soles, y eso no es así, no es real. Nosotros, durante la gestión del doctor Luis Valdez, hicimos un plan para comprar equipos hasta el 2021 en la que la brecha en equipamiento sobrepasa los 250 millones de soles para todos nuestros establecimientos de salud. Son 314 establecimientos que necesitan equipos y material médico.

¿Qué pasó con ese plan de equipamiento?

Con el plan en la mano nos fuimos al Ministerio de Salud (Minsa) para buscar el financiamiento y, en una reunión con la ministra, nos dijo que teníamos que hacer un proyecto solo para los hospitales grandes (Instituto Regional de Enfermedades Neoplasicas (IREN), Belén, Regional, Instituto Regional de Oftalmología (IRO) y los siete hospitales de Trujillo). Entonces hicimos un análisis y nos salió que se necesitan 54 millones de soles. Inmediatamente presentamos el documento al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), otra vez al Minsa, y nos pasearon, se tiraban la pelota. Llamamos a los congresistas y tampoco nos apoyaron.

¿Entonces no les transfirieron el presupuesto que necesitaban?

Solo nos dieron 5 millones de soles, pero en el plan de reposición, es decir, con ese dinero, tuvimos que cambiar algunos equipos que tenían entre 20 y 30 años si ser repuestos. Esto último se dio porque nunca antes se habían hecho un plan actualizado de nuestros equipos; es más, muchos no habían sido dados de baja.

Retomando al punto, cuando recibimos esos 5 millones de soles, el gobernador de entonces, Luis Valdez, se molestó porque eso no era lo que habíamos pactado con el Minsa, y entonces volvimos a Lima, exigimos y nos dijeron: “Ya gasten ese dinero”. Eso hicimos, y ahí están las pruebas, compramos incubadoras para los hospitales Regional y el Belén.

¿Y los 6 millones de soles que devolvieron?

Ese dinero llegó entre fines de septiembre y fines de octubre de 2018, ahora no lo recuerdo muy bien. Ese presupuesto no llegó a la unidades ejecutoras, llegó al gobierno regional sede central. Ahora, para distribuirlo a las unidades, eso demoraba por lo menos entre 15 a 20 días, para sacar la resoluciones y todo lo demás; ustedes saben la burocracia que hay. Entonces el gobernador Luis Valdez dijo “gasten ya ese dinero ahorita, ya, ya”. En ese momento hicimos los requerimientos, pero, lamentablemente, hay que ser claros acá, para que un proceso salga se requiere como mínimo 45 días o a más, no es que yo voy a comprar una incubadora de 15 mil soles, sino 5 o 6 incubadoras y tengo que hacer un proceso y ahí hay etapas. Entonces nosotros cumplimos como gerencia, pero el gobierno regional no alcanzó a devengar eso.

Entonces, ¿en este punto usted coincide con la versión de que les transfirieron muy tarde el presupuesto, tal como lo ha dicho Luis Valdez?

Exactamente. Nosotros hemos estado exigiendo año tras año que nos transfieran antes, y ahí están los oficios y todo lo demás que hicimos. Pero, cabe resaltar, también, que lo mismo nos sucedió el 2017, o sea nos dieron 5 millones de soles en diciembre, no en octubre como el 2018, pero nosotros solicitamos ese dinero se nos devuelva y logramos que nos transfieran 5 millones de soles más; pero eso no era para equipos sino para un proyecto de neonatales, específicamente infraestructura. Además, se destinó para un proyecto de banco de sangre.

¿Lo que quiere decir es que los 6 millones de soles que se devolvió pudo haber regresado a la Libertad?

Sí, claro, con gestiones desde el primer día que ingresaron. Eso pudo ser reinsertado porque se tenían los procesos avanzados, solo tenían que actualizar precios nada más, porque como se sabe de un año a otro cambia. Tuvieron que hacer nuevas cotizaciones y sacar. Pero en estos momentos qué van a pedir, no tiene sentido, estamos septiembre.

Para que quede claro, ¿pudo hacerse algo más para recuperar ese dinero?

Sí, exactamente, se pudo recuperar. Yo lo he hecho el año 2017 para el año 2018. Recuperé 5 millones de soles y el MEF me devolvió y me dio 5 millones de soles más, en total 10 millones de soles.

¿Qué le faltó entonces al gerente Constantino Vila para hacer eso?

Desconozco. Pero, sé que cambió todo el equipo que yo dejé. Lamentablemente ese es el problema porque no se le da continuidad a muchas cosas. Pero, que quede claro, no me gusta hablar mal de las gestiones; sin embargo, tenemos que reforzar el sector y se lo dije al gobernador Manuel Llempén cuando ganó las elecciones: el área de Planeamiento Estratégico de la Gerencia Regional de Salud solo cuenta con un ingeniero para que haga todos los perfiles para los equipos médicos y es por CAS, ni siquiera nombrado.

¿O sea le advirtió?

Sí, en mi gestión tuve que contratar, con algunos recursos que conseguí por ahí, a otro ingeniero para poder avanzar. Pero eso no es todo, en el gobierno regional solo se cuenta con un ingeniero para equipos bideomédicos. Siempre me pedían al que tenía yo en la gerencia para que vaya a validar o para que vaya a ver lo que ellos querían comprar para los establecimientos.

¿Y ustedes qué hicieron para tratar de cambiar esa realidad?

Hablé con el gobernador Luis Valdez para implementar eso. Se iba a sacar plata de Chavimochic, porque cada ingeniero bideomédico no baja de 5 a 6 mil soles su sueldo, porque ellos también están propensos a ser observados por Contraloría, por todos esos vicios de corrupción que hoy está en boga.

Si se conocía todo esto, incluso Defensoría del Pueblo les había advertido que había falencias en los hospitales por falta de equipos y personal especializado, ¿por qué no se tomaron las previsiones?

Mi opinión es que hay cosas que se deben continuar independientemente de las personas que estén o no estén. Ya habíamos formado nosotros un equipo técnico que debió ser reforzado para seguir ofreciendo mejores resultados. Como te repito, nosotros tenemos los planes, se tienen que estar actualizando y esto no es solo en cuestión de equipamiento médico, también hay en infraestructura, recursos humanos. Por ejemplo, yo actualmente trabajo en el hospital de Laredo, ahí tenemos pediatra, ginecólogo, reumatólogo, pero no anestesiólogo, y tenemos una sala de operaciones cerrada porque no hay ese profesional, ni banco de sangre. Entonces, imagínate cuántas cosas hay por hacer.

¿Quiere decir que en su gestión se trató de cambiar esta realidad y hoy no ve esa continuidad de trabajo?

Sí, me parece injusto que se esté diciendo que se devolvió 6 millones de soles. Nosotros lo hemos demostrado con el doctor Luis Valdez que la plata está en Lima, señores. Hay que ir, estar ahí. Nosotros recuperamos el dinero y eso lo pueden revisar en la página amigable del MEF. Se revertió 5 millones porque nos transfirieron tarde el presupuesto, y cuando gestionamos para que eso revierta nos dieron 5 millones de soles más. Yo hablo por la experiencia que tengo; acá, como se dice, hay que tocar puertas con el gobernador al lado.

Ahora usted también señala que dejó un equipo técnico en la gerencia de Salud que hoy no existe. ¿Es así?

Claro, de mi gestión solo una persona queda, que es la responsable de capacitación y todo lo referente a Serums. Pero aún así sé que están buscándole su reemplazo. Yo creo que si hay personas que rinden, que están dando resultados, independientemente quien esté en la cabeza, debe seguir en la gestión. No quiero hablar de más, pero mira, el índice de mortalidad materna. Estábamos en cuarto lugar y en año y medio los disminuimos al séptimo lugar; lo otro, anemia, en año y medio disminuimos 3.9% , ahora la anemia de nuevo está arriba. No se ha hecho ningún análisis, ni nada. Yo no digo que mi gestión fue un éxito, pero hay cosas que sí se pueden haber continuado.

¿Los cambios abruptos en el personal es uno de los factores que habría traído como consecuencia lo que hoy está sucediendo?

Las redes como Julcán, como Ascope, tienen problemas. La misma red Trujillo, usted mire ahorita la ejecución presupuestal en la red Trujillo, han cambiado a toda la gente de Logística y no saben ni dónde están parados. Entonces , todo esto nos perjudica y trae retraso, y el más perjudicado es la población, porque dinero hay.

Luis Valdez pidió la renuncia del gerente Vila, ¿usted coincide?

Yo me abstengo de ese comentario. He sido un gerente y, bueno, creo que por ética no puedo opinar. Pero sí creo que se tuvo que reforzar algunas cosas y yo se lo dejé al actual gerente en la entrega de cargo indicado, cuáles son las oficinas débiles y qué se tenían reforzar.

¿Cree usted que se debe declarar en emergencia el sector salud en La Libertad?

Eso lo debe evaluar el gobernador Manuel Llempén. Creo lo mismo que ha dicho el exgobernador Luis Valdez: salud está en coma. La verdad es que yo creo que estuvimos saliendo del coma, sacando por ahí a flote algunas cosas. Pero hoy en día se ve retrasos, solo hay que comparar.

Contraloría anunció que iba a programar una auditoría a la anterior gestión por devolver los 6 millones de soles al Estado. ¿Qué opina?

Acá hay procesos que tienen su tiempo, mínimo 45 días. Pero si van a averiguar yo estoy exonerado de eso porque la plata no llegó a la Gerencia Regional de Salud, ni a las unidades ejecutoras del sector, llegó al gobierno regional y los funcionarios correspondientes ya sabrán responder.

¿Ustedes qué responsabilidad asumen en el caso de las muertes de los 60 bebés prematuros?

Bueno, desde que somos funcionarios creo que tenemos responsabilidad, asumimos los activos y pasivos. Porque yo no estoy diciendo que en mi gestión no hubo fallecidos, sí los hubo. Pero que quede claro que siempre dimos lo mejor de nosotros, y si hay alguna responsabilidad lo asumimos.