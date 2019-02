El 60% de niños menores de 10 años padece anemia en Julcán

“Hemos recibido el compromiso de la doctora Mercedes Araoz y confiamos en su palabra de gestionar obras en beneficio de todos los julcaneros. Junto con nosotros también estuvo el alcalde de Calamarca, quien solicitó apoyo para ejecutar un proyecto de ampliación del servicio educativo de la institución N° 80605 de caserío de Barro Negro” refirió el burgomaestre.Finalmente, dio a conocer que la Vicepresidenta del Perú gestionará la viabilidad del proyecto “Ampliación del Servicio Educativo Nº 80251 del caserío Canduall Alto, en sus 03 Niveles: Inicial Primaria y Secundaria”. Según detalló, hay proyectos de agua potable y baños dignos que ya están encaminados como el mejoramiento del sistema de agua potable de los caseríos Alan Gabriel, Alan García y Paruque. Asimismo, los proyectos de Ayangay, Carrapalday Alto, Carrapalday Chico y Carrapalday Bajo.

“A pesar de los esfuerzos que se han venido haciendo aún falta para lograr el óptimo de desarrollo humano que necesitan nuestros hermanos. No se puede combatir la anemia y desnutrición si es que no contamos con servicios básicos como agua potable y alcantarillado; por eso, he venido desde Julcán para pedir apoyo directo del gobierno central y así concretar los proyectos que tenemos pendientes” señaló Marco Rodríguez.