Elidio Espinoza: "No tengo nada que ocultar. Que se investigue"

Síguenos en Facebook

Desde el último martes, la abogada trujillana Betsy Matos Franco está en el ojo de la tormenta.

Ella fue detenida en el aeropuerto Jorge Chávez tras ser implicada en el caso "Los Intocables Ediles", una supuesta organización criminal que operaba desde la comuna de La Victoria, en Lima.

De acuerdo a la tesis de la Fiscalía, Matos, quien se desempeñaba como asesora de la aprista Luciana León, integrante de la Comisión Permanente del Congreso disuelto y también implicada en la red criminal, era el nexo entre la parlamentaria y Alexander Peña Quispe, sindicado como uno de los cabecillas de “Los Intocables Ediles”.

Pero, Matos también trabajó en la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), durante la gestión del exalcalde Elidio Espinoza Quispe. Fue la secretaria general de la comuna y de entera confianza del coronel PNP (r). Es por ello que han salido algunas voces a exigir que se investigue su paso por este estamento del Estado.

Elidio Espinoza tiene un concepto muy claro de Matos y del trabajo que realizó, por eso descarta que haya cometido algún acto irregular en su administración. Estos son sus argumentos:

Los exregidores Rocío Taboada y Carlos Fernández han pedido que se investigue el paso de la abogada Betsy Matos por la MPT. Dejan entrever de que hubo cosas “irregulares” que hay que verse con cuidado. ¿Qué puede decir al respecto?

Primero, quiero decir que es penoso, es lamentable lo que ha ocurrido. Están de por medio seres humanos, su familia, su persona, sus hijos. Está lo que hemos trabajado en la gestión; ella fue la secretaria general. Es una egresada de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) y el año 2014, cuando ganamos las elecciones, buscamos al personal calificado para determinados puestos, y fue entonces que amigos de su promoción, que tiene en Trujillo, nos la recomendaron y nos pareció que sería buena para el puesto de la secretaria general, y eso fue el cargo que desempeñó.

Por lo demás, creo que cada persona da cuenta de sus actos y eso lo que yo puedo abordar del tiempo que trabajó en la municipalidad. Lo que ha pasado es en otro estamento del Estado, en otro año y ya no es competencia nuestra.

Los exconcejales inciden en que se debe investigar a Betsy Matos porque hubo algunos indicios en su gestión que podrían hacer inferir que algo parecido a lo que ha sucedido en la municipalidad de La Victoria con extorsiones y cobro de cupo a comerciantes ambulantes, también habría ocurrido en su gestión. ¿Considera que debe investigarse?

Que las investigaciones se realicen, siempre lo hemos dicho, quién más que nosotros que hemos estado sujetos y aún seguimos sujetos a buscar justicia. Los decires han habido y siempre los habrán, pero son las investigaciones con pruebas las que determinarán. Nunca hemos ocultado nada ni hecho cosas indebidas, tampoco lo hemos permitido. Si alguien lo ha hecho pues que asuma las consecuencias como siempre, eso es la del ser humano. Nosotros no hemos tenido ningún inconveniente en esa materia y, por lo tanto, creo que hay que tener en cuenta que cada área tenía su gerente responsable: Comercio Informal se manejaba por la gerencia de Desarrollo Económico Local y la subgerencia de Comercio Informal, es decir, había un gerente y un subgerente responsable. No tenemos nada que ocultar, bienvenido todo tipo de investigación.

Si Betsy Matos cumplió el rol que supuestamente la Fiscalía le sindica dentro de la organización criminal “Los Intocables Ediles”, es probable que ese mismo modus operandi lo haya aplicado en la comuna de Trujillo. ¿Las personas se conducen siempre igual o no lo cree así?

Depende. Mira, uno no puede trabajar en base a supuestos sino en hechos concretos. Lo que están sacando los medios es un trabajo muy distinto a lo que ella realizaba en el Congreso y lo que hacía en la municipalidad de Trujillo. Es por eso que acá hablamos que hay gerentes, subgerentes, personal responsable, superiores. Lo que tú haces en una casa, no lo puedes hacer en otra, o lo haces si tienes ciertas actitudes, pero los temas han sido claros, durante los dos años que ella trabajó acá no hubo ningún incidente de esa naturaleza; ninguna comisión de regidores ha pedido que se investigue algo de lo que se dice ahora. Por lo tanto, creo que no hay ningún inconveniente para que se investigue. Pero si hablamos de eso, veamos cómo está la situación ahora. Yo que hago mercado, siempre te dicen los vendedores cuánto tienen que pagar; pero yo no sé si eso es cierto o mentira, para eso están las vías regulares. Que se investigue y se sancione a los que están en eso.

¿O sea desde su óptica no habría nada que cuestionar al trabajo desempeñado por Betsy Matos?

Me remito a las pruebas. Los regidores que han salido a declarar ahora a este medio, ¿han hecho alguna denuncia formal al respecto?, pues, no, ninguna. Acá tenemos que hablar con pruebas, las palabras se las lleva el viento, ya sabemos que están en contienda política; ya sabemos que muchos quieren ser congresistas el 2020; entonces, no hablemos cosas que cuando hemos tenido la oportunidad de estar en el cargo no hemos ejercitado como corresponde. Yo descarto totalmente algo irregular durante el tiempo que trabajó Betsy Matos, pero no me opongo a una investigación.

¿Usted mantiene contacto con Betsy Matos, es su amiga?

Yo siempre por relaciones de trabajo y porque soy trujillano conozco a muchos, pero desde que salió de la gestión casi no la he visto, salvo por saludos por el Día del Padre, por Navidad. Son temas protocolares, tú sabes cuando hay temas de trabajo queda la cortesía y la educación, pero por lo demás cada uno está en su campo ocupacional.

Le preguntaba eso porque no quedó claro cómo es que llegó Betsy Matos a trabajar al lado suyo.

Ella es una abogada egresada de la UNT y yo preguntaba si conocían a alguien que tenga experiencia en gestión pública y alguien de su promoción dijo: sí, ella, acá está. Yo dije, ¿a ver?, me dieron su teléfono y la convoqué, y cuando la interrogué me pareció que tenía la experiencia para el cargo de secretaria general. La labor que realizaba es netamente administrativa y lógicamente depende directamente del despacho de alcaldía, como también dependen la asesora legal, el gerente municipal. He tenido un acercamiento como con cualquier otro empleado, además yo no me encerraba en mi oficina. Ustedes me conocen, yo soy de calle y por las calles he caminado por todos lados. Entonces, señores, las cosas claras.

Sí, pero el exregidor Carlos Fernández dice que hay que recordar que Betsy Matos no solo se desempeñó como secretaria general de la MPT y asesora legal, sino que cuando salió de la comuna presuntamente era una “operadora política”, incluso dice fue su “relacionista pública”. ¿Qué le responde?

Pero, ¿quién estaba de relacionista pública en Imagen Institucional? ¿A caso no era la licenciada Jesús Juárez, colega suya? Por eso, lo que pueda decir una persona tendrá que probarlo. Ahora, ¿operadora política? Mira, acá uno viene a hacer política, pero para servir a los trujillanos que nos eligieron, por eso es que hemos hecho todos los esfuerzos posibles para lograr lo que hemos querido.