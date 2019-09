En el Apra ven con poca simpatía la candidatura presidencial de Salaverry

Síguenos en Facebook

El congresista Daniel Salaverry, a sus 47 años, sumó la cuarta organización política en su carrera. Fue regidor de la municipalidad de Trujillo por el Partido Aprista Peruano; luego candidato a la alcaldía de Trujillo, pero pasó también por una agrupación independiente denominada “DSV”. La tercera fue Fuerza Popular, que lo llevó al Congreso de la República. Ahora es integrante de Perú Firme, organización con la que quiere ser candidato a la presidencia de la República.

“MAL RECUERDO”

Pero en el partido de la estrella no lo ven bien desde que se alejó de dicha agrupación.

El secretario regional del Apra, José Miranda, señaló tener malos recuerdos de su paso por el partido.

“Una persona que cambia de pelaje en cada momento, como un camaleón, no creo que sea un buen candidato para el Perú (…) No se tiene buenos recuerdos de Daniel Saleverry e indudablemente que él esté en todo el derecho. Fue un ave de paso impuesto por la cúpula y salió porque no le dieron su capricho. Un aprista leal está en las buenas y en las malas”, señaló.

Por su parte, el congresista aprista, Elías Rodríguez, indicó que su paso por el Apra ya es historia. No quiso darle importancia al anuncio de su candidatura presidencial.

“Eso es historia, eso es pasado, lo que haga es un tema estrictamente personal, no sé porque tendría que ser una noticia nacional (…) Yo no tengo por qué tomarlo de ninguna manera, yo no soy su partidario, ni su adversario, es una decisión de una persona”, indicó.

SIN RESPALDO

En tanto, el congresista Luis Yika dijo que un candidato debe ser “un hombre honrado, no corrupto y tampoco allanado a la parte de los discursos, y que no haga nada, como está sucediendo con el actual gobierno”. Sin embargo, se abstuvo de opinar sobre Daniel Salaverry. También dijo que era una decisión personal.