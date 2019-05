En el norte, Apra busca renovar sus cuadros con gente joven

Síguenos en Facebook

Tras el suicidio de Alan García y las últimas revelaciones que develarían presuntos actos de corrupción durante el gobierno aprista, los dirigentes regionales del Apra, en el norte, coinciden en señalar que es necesario una renovación de sus cuadros con nuevos rostros.

LA LIBERTAD

José Miranda, secretario regional del Apra en La Libertad, indicó que están trabajando en la renovación de sus cuadros, sobre todo con militantes jóvenes.

“Fundamentalmente estamos impulsando la renovación de los cuadros dirigenciales con gente joven, impulsar, también, una lista de concertación a nivel nacional que conduzca a elegir a los dirigentes de nuestro partido”, recalcó.

Asimismo, el dirigente liberteño comentó que los militantes apristas que tienen una larga carrera en política sean los encargados de asesorar a los nuevos rostros; es decir, juntar a la juventud con la experiencia para de esta manera fortalecer a su partido.

Durante esta etapa de transición, Miranda Prado expresó que se encuentran en un proceso de reinscripción nacional de sus militantes; sin embargo, lamentó que a la fecha la comisión organizadora no les haya enviado las fichas para la inscripción. Por ello pide que se democratice dicho proceso a través de Internet.

Ante las graves acusaciones de corrupción que se revelaron contra Alan García, el excandidato regional del partido de la estrella, Víctor León, consideró que los militantes solo deben defender su institucionalidad.

“Esos son temas en particular, no nos preocupa (...) Los jóvenes no tienen que salir a defender personas, Alan García ha preferido el juicio de la historia y dejemos que la historia ubice a Alan García en el rol que le corresponda”, señaló.

Asimismo, León Álvarez fue claro al indicar que Luis Nava, Miguel Atala y Jorge Cuba no pertenecen al partido aprista; mientras que en el caso de Luis Alva dijo que él tendrá que demostrar su inocencia.

TUMBES

A pesar de la crisis nacional que vive el Partido Aprista Peruano, tras la muerte de su líder, Alan García Pérez, y las revelaciones en el caso Odebrecht, en Tumbes, los pocos militantes que aún quedan se resisten a reconocer que ciertamente estos hechos sean verdad.

Alberto Benavides Rosillo, secretario general en esta región, manifiesta que las revelaciones de Miguel Atala solo son resultado de una presión política mediática y que de esas revelaciones solo hay “dichos” mas no hechos o prueban que constaten la entrega de dinero.

“Él (Atala) puede estar siendo coaccionado para obtener beneficios, peor con la presión que el Ejecutivo tiene sobre la Fiscalía y el Poder Judicial, no hay garantía de un buen proceso”, replicó.

Benavides dice que más allá de desertar, los pocos pero sinceros militantes van a entrar a reestructuración con la próxima visita del dirigente del partido, Elías Rodríguez, programada para el 25 de este mes.

La participación política del Apra en Tumbes cada vez es más débil, pues desde hace más 10 años no hay una autoridad electa.

El último político aprista electo fue Franklin Sánchez, en el periodo 2006-2011 como congresista. En el caso de la región, fue Iris Medina la primera presidenta del gobierno regional en el 2003-2006.

Otro no célebre político aprista es el exalcalde distrital de San Jacinto, José Luis Cornejo Feijoó, quien actualmente está en la clandestinidad tras ser condenado a tres años de prisión efectiva por colusión agravada.

Pese a los esfuerzos, el Apra no ha tenido otro representante.

Un ejemplo de ello es que durante las últimas elecciones, el candidato regional, Cristhian Arrunátegui, tras ser excluido del proceso, tildó de traidores a aquellos militantes que le dieron la espalda.

PIURA

Los dirigentes apristas piuranos informaron que tras la muerte de Alan García y las denuncias por corrupción, el partido político será reestructurado y renovado con nuevos rostros.

Ellos reconocen errores por parte de sus integrantes y los asumen de cara a las próximas elecciones, ya que en los últimos comicios solo obtuvieron el 2% de los votos.

“Queremos oxigenar el partido, nuevas caras, una nueva

reestructuración, a nivel mundial la política ha cambiado y nos deja a entender que los caudillos no deben existir en ningún lugar”, aseveró el secretario general del partido aprista en Piura, Antonio Valdiviezo Palacios.

El dirigente señala que habrá cambios en los cuadros apristas, sin perder los lineamientos del líder histórico Víctor Raúl Haya de La Torre.

Respecto a las denuncias por corrupción señaló que es necesario que se llegue a la verdad pero con pruebas contundentes.

“Estas denuncias y la muerte de García han marcado un antes y un después, estamos en un periodo de refundación que siempre quiso Haya

de la Torre, para lo cual hay que dar señales de recambio

generacional”, puntualizó.

En tanto, el dirigente aprista, Porfirio Ayala Morán, señala que la persecución política contra Alan García, líder del partido, llevó a que la ciudadanía tenga una opinión negativa de sus partidarios.

“García tomaba decisiones, no había bases ni congresos, todo se veía a nivel de cúpula, algunos compañeros buscaban la renovación desde antes de la muerte del expresidente pero los bloqueaban porque la cúpula quería ocupar los principales puestos del comité nacional y en el congreso”, manifestó Ayala.

LAMBAYEQUE

El secretario regional del Apra, Percy Ramos Puelles, sostuvo que a pesar de los resultados de los últimos comicios, el partido no renunciará a presentarse en las próximas elecciones.

Tampoco descartó que puedan formar alianzas políticas con otras agrupaciones, como ocurrió en el 2016 con el Partido Popular Cristiano.

El dirigente dijo que a lo que apunta ahora el partido de la estrella es a sumar nuevos militantes jóvenes. En ese sentido, dijo que están trabajando con miras al próximo congreso aprista.

“Se está buscando un reempadronamiento de los militantes inscritos en las tres provincias (...) para elegir al nuevo Comité Ejecutivo Nacional”, dijo.

Una posición similar tuvo el subsecretario regional del Apra, Milton Asunción Cruz, quien precisó que el partido ha convocado a un proceso de inscripción complementaria a nivel nacionala, a fin de renovar sus cuadros.

Recordó que el cambio de dirección se dará durante los días 25, 26 y 27 de octubre, en el congreso nacional.

Milton Asunción indicó que las recientes declaraciones de Jorge Barata sobre el expresidente Alan García aún tienen que ser corroboradas.

Si bien reconoció que todo lo ocurrido ha golpeado al partido de la estrella, insistió en que se debe seguir el debido proceso y que “el solo dicho de un colaborador no es una prueba suficiente”.

Cabe indicar que en las elecciones regionales y municipales del año pasado, el Apra obtuvo la victoria solo en 4 de las 38 municipalidades.

ÁNCASH

José Zafra Mendoza, secretario general del Apra en las provincias de la zona costa de Áncash, dijo que se ha iniciado una reorganización interna del partido a raíz de lo ocurrido con el suicidio de su líder.

En el caso de Chimbote, desde esta semana el local de la Casa del Pueblo ha empezado con la reinscripción de los “compañeros” que no figuran como afiliados en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones . El dirigente sostiene que por “errores administrativos” algunos exmilitantes fueron separados del padrón de afiliados.

“Estamos convocando a los compañeros de Chimbote, porque ya se han inIciado las reinscripciones en el partido como parte de un proceso de renovación que se dará a nivel nacional”, señaló.

Contó que en octubre se elegirá el nuevo Comité Ejecutivo Nacional, el cual a su vez convocará a elecciones internas para los dirigentes regionales y provinciales, que podría realizarse en enero del próximo año.

Respecto a las revelaciones de Miguel Atala, quien dijo que los sobornos de Odebrecth eran para el expresidente Alan García, el dirigente aprista consideró que aún deben probarse todos los dichos y mencionó que aún confía en la inocencia de García.

“Hemos tomado estos dichos con tranquilidad, tenemos la confianza de que el compañero Alan García no está involucrado en los actos que se están denunciando y que todo esto se aclarará”, manfiestó.

Confirmó que el Apra tendrá candidatos en las próximas elecciones para el Congreso, aunque reconoció que la cantidad de votos a favor del partido no ha sido la esperada en los últimos comicios.