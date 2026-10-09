Encuentro Empresarial del Norte inicia este 14 de octubre y espera la participación de Keiko Fujimori.

La Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) brindaron nuevos detalles sobre la edición 37 del Encuentro Empresarial del Norte (EEN), que se realizará en Trujillo del 14 al 16 de octubre. Durante una conferencia de prensa, los organizadores informaron que invitaron a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, a participar en la ceremonia de inauguración, aunque su asistencia todavía no ha sido confirmada oficialmente.

La presencia de la mandataria aún no ha sido confirmada, de acuerdo con lo informado por los representantes de ambas instituciones. Su eventual participación se daría en una edición que convocará a representantes del sector privado, autoridades y especialistas para examinar los principales desafíos del país, con especial atención a la macrorregión norte.





¿Qué temas se abordarán?

El presidente de la CCLL, Fernando Guerra Fernández, señaló que el evento busca promover el intercambio de ideas y la elaboración de propuestas frente a los problemas que enfrenta el país. También destacó la importancia de plantear alternativas que contribuyan al fortalecimiento institucional, la inversión, la competitividad y el crecimiento de las regiones del norte.

En esa línea, Guerra explicó que la cita pretende abrir un espacio para discutir las necesidades de la región e identificar oportunidades de desarrollo. El objetivo es que las conversaciones se traduzcan en propuestas que contribuyan a definir una agenda de futuro para el país.

El programa contempla seis sesiones dedicadas a asuntos como la economía global, la competitividad, la institucionalidad y la inversión. Asimismo, se discutirán la prevención frente al Fenómeno El Niño, la seguridad, la innovación, el talento y la transformación empresarial.

¿Quiénes participarán?

Esta última edición contará con la participación de representantes de instituciones económicas, organismos vinculados con la inversión y gremios empresariales. Entre ellos:

Renzo Castellares Añazco , subgerente de Diseño de Política Económica del Banco Central de Reserva del Perú.

, subgerente de Diseño de Política Económica del Banco Central de Reserva del Perú. Luis Carranza Ugarte , exministro de Economía.

, exministro de Economía. Milton von Hesse La Serna , director de Hágase Instituto.

, director de Hágase Instituto. Juan Pacheco Romaní , presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).

, presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN). Denisse Miralles Miralles , directora de Inversiones Descentralizadas de ProInversión.

, directora de Inversiones Descentralizadas de ProInversión. Diego Macera Poli , director del Instituto Peruano de Economía.

, director del Instituto Peruano de Economía. Gonzalo Galdos Jiménez, presidente de IPAE Asociación Empresarial.