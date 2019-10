Expareja de alcalde Daniel Marcelo se presenta a Sedalib

Síguenos en Facebook

El 14 de julio, a través de Diario Correo, Ariana Rojas la Torre afirmó que había iniciado una relación sentimental con el alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo Jacinto, luego de renunciar a la jefatura de imagen institucional del Servicio de Administración de Trujillo (Satt), y así justificó que la autoridad no influyó en su contratación.

Sin embargo, después de tres meses ella reaparece, y en un nuevo concurso público, aunque esta vez en la empresa Sedalib.

CONVOCATORIA

Daniel Marcelo, quien es presidente de la Junta de Accionistas de Sedalib, negó una vez más tener una relación sentimental con la postulante a la plaza de Marketing, y descartó un conflicto de intereses.

"Yo no tengo ninguna relación con ella, eso fue inventado", afirmó.

El presidente del directorio de Sedalib, Eduardo Azabache, confirmó la participación de Ariana Rojas en el proceso que está a cargo de la empresa Adecco Consulting S.A.

"Se contrató a esa empresa para tercerizar el proceso de selección y darle transparencia. En el caso de la persona en cuestión, se ha presentado pero no ha sido seleccionada aún", dijo.

RESPONDE

Ariana Rojas dijo: "Yo no tengo ninguna relación sentimental con él (Daniel Marcelo), las razones son personales que no tengo por qué divulgarlas (...) Así que tengo todo el derecho de iniciar una vida laboral y postular en cualquier puesto, y espero que ya no me relacionen con esa persona ".