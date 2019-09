Faltan equipos en área de neonatología de hospitales de Trujillo

Síguenos en Facebook

El Ministerio de Salud ha puesto toda su atención en el Hospital Regional de Lambayeque por las muertes de 30 bebés prematuros entre enero y julio a causa de la alta demanda y el déficit en equipos, pricipalmente incubadoras. Pero dicha realidad no es ajena a la región La Libertad.

FALTA

En la región, el presidente de la Federación Médica, César Mimbela, ha denunciado que el área de neonatología del Hospital Belén de Trujillo se encuentra prácticamente en emergencia debido a que apenas cuentan con seis incubadoras para atender la alta demanda en el nosocomio, que es referente en La Libertad.

“De las 12 incubadoras que deberíamos tener como mínimo para poder ofrecer un servicio en el hospital Belén, no se adquieren hace varios años buenos equipos. Estamos interviniendo con 6 incubadoras, no son suficientes para la demanda y la renovación de los equipos que necesitamos. En el área de neonatología los equipos están obsoletos”, señaló.

Mientras tanto, en el Hospital Regional Docente de Trujillo, hay 12 incubadoras disponibles en el área de neonatología, sin embargo, se necesitarían como mínimo otras 12 para brindar un mejor servicio.

Lo cierto es que ante esta situación, los casos de muertes maternas o muertes de bebés prematuros serían inminentes si no se actúa de inmediato ante esta necesidad que reclaman los profesionales de la salud.

“Nosotros hemos tenido varias reuniones con diferentes estamentos del hospital regional, Iren, Iro, etc. Y los médicos hacen bastantes esfuerzos por tratar de solventar este déficit, arriesgamos nuestra propia seguridad y a veces somos imprudentes, pero desafortunadamente es la única forma de atender a la gente. La situación es caótica al nivel regional”, añadió Mimbela.

DENUNCIA

Sin embargo, el gobierno podría atender esta necesidad con el presupuesto ya asignado por el Ejecutivo, aunque la gran barrera estaría en la capacidad de gasto de parte de los profesionales que están a cargo.

Tal es así, que la exvicepresidenta regional y militante aprista, Mónica Sánchez, denunció que el Gobierno Regional de La Libertad tiene el presupuesto necesario para adquirir este tipo de equipos, pero no acelera su licitación.

Y para sustentar su demandahace referencia a datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en donde se evidencia que se destinaron presupuestos para la compra de equipos, pero en ocho meses de gestión no se concretaron.

“Estos cuadros denotan que se ha ejecutado el 0%, y eso quiere decir que no se ha hecho nada. La plata está, pero no se ha convocado a licitación; porque si se hubiera contratado saliera allí que ya está comprometido, pero hay cero en todo”, indicó.

CASOS

En Santiago de Chuco, para la adquisición de una incubadora, un analizador hematológico, una cuna de calor radiante y una unidad odontológica, se destinó el presupuesto institucional modificado (PIM) de 188,000 soles, pero tiene un avance del 0%.

Lo mismo ocurre en los establecimientos de Huanchaco, La Esperanza, Salaverry, Pacasmayo, Ascope y Bolívar; en donde se asignó un presupuesto institucional modificado de 22,000 soles para adquirir un monitor fetal, pero su avance también es del 0%.

Mientras tanto, en Sánchez Carrión se destinó el presupuesto institucional modificado de 28,000 soles para la adquisición de un analizador hematológico, y la actividad en el gasto es idéntica.

RESPONDE

El gobernador regional Manuel Llempén justificó la situación del poco gasto que muestra el portal de consulta amigabledel Ministerio de Economía y finanzas.

“Los equipos médicos que nosotros necesitamos, de alta tecnología, no se les encuentran en un supermercado. Después que una empresa gana la buena pro necesitan 6 meses para ensamblar un equipo y hacerlo de acuerdo a las especificaciones que nosotros les solicitamos”, sostuvo.

Por su parte, el gerente regional de Salud, Constantino Vila Córdova, manifestó que la responsabilidad en la adquisición de los equipos médicos son de la oficina de abastecimiento del gobierno regional, y justificó la demora aduciendo que está area no solo atiende las solicitudes de la gerencia de Salud.

“Nosotros hacemos los términos de referencia y canalizamos las solicitudes de las áreas usuarias que pueden ser los hospitales y elevamos eso al gobierno regional, y es la oficina de abastecimiento la que hace el estudio de mercado y los procedimientos que correspondan para la adquisición de los equipos. Nosotros hemos cumplido en elevar los expedientes y todas las especificaciones”, aseguró.

También buscó una explicación a los resultados que muestra el MEF respecto al gasto en el sector salud.

“Mientras no se cancele al proveedor la compra, lógicamente va a salir en 0%, y eso no significa que no se hace nada. El 0% significa que no se ha cancelado al proveedor porque todavía no te ha entregado la mercadería”, añadió.

OPINIÓN

Por lo ocurrido en Lambayeque, el presidente del consejo regional, David Calderón de los Ríos, indicó que el gerente de Salud debería adoptar todas las medidas preventivas.

“Espero que este hecho sirva para que el gerente de Salud tome las precauciones (…) Esperemos que con la experiencia que tiene nuestro gerente de Salud haga bien lo solicitado, no solamente a la sede, como es el gobierno regional, sino también al Ministerio de Salud”, indicó.