Fiscalía de Lavado de Activos del Santa inicia investigación contra el alcalde de Moche

Unas transferencias económicas realizadas el 2007 por el actual alcalde del distrito de Moche, Arturo Fernández Bazán, han llamado poderosamente la atención de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delito de Lavado de Activos del Santa (Áncash), que investiga a su hermano Valentín Fernández por la presunta comisión del delito de asociación ilícita para delinquir.

Todo se enmarca en el distrito de Nuevo Chimbote (Áncash).

HECHOS

De acuerdo a la disposición fiscal, con fecha 10 de julio, incluyen en la investigación de manera preliminar a Arturo Fernández por presuntamente haber realizado actos de conversión y transferencia, a través de un depósito bancario a su hermana con fecha 15 y 16 de octubre de 2007.

Los montos son de 12,647.60 dólares y 9,958.40 dólares, y el dinero -según la fiscalía- habría sido obtenido por Valentín Fernández, cuando era alcalde de Nuevo Chimbote. (2003-2010).

RESPONDE

Sin embargo, el alcalde de Moche prefirió ignorar la teoría presentada por el Ministerio Público y que lo incluye, además, en una supuesta organización criminal liderada por su hermano Valentín Fernández.

“Si yo estuviera ocultando el dinero lo tendría allá y no acá en el Perú. Yo he mandado dinero en el 2007 de mi trabajo, cómo voy a ocultar algo que envío al Perú, hay que estar loco; sino que denuncian y no saben en dónde está el problema. Ellos piensan que siempre he vivido acá, no saben que que yo he trabajado 14 años en Europa”, dijo.

En ese sentido, el burgomaestre del distrito de Moche dijo estar tranquilo, y que la investigación fiscal está politizada. “Los fiscales no investigan, siempre hay una causa política (…) Estoy tranquilo, no me preocupa para nada”, aseguró.

El Ministerio Público cree que Fernández estaría inmerso en los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.