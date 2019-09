Fiscalía pide prisión preventiva para médico acusado de abusar de niña

Síguenos en Facebook

La Fiscalía solicitó nueve meses de prisión preventiva contra el médico Joel Gilberto Santillán Silva (35) por el presunto delito de violación sexual contra una niña de 8 años en el hospital de Tayabamba, en Pataz, La Libertad.

Recordemos que una madre de familia denunció que su hija de 8 años fue abusada sexualmente por el médico, quien le iba a realizar un examen ginecológico para determinar si había sido ultrajada por un escolar en un colegio.

#Urgente | El Ministerio Público solicitó 9 meses de #PrisiónPreventiva, por el presunto delito de violación sexual en agravio de una niña (08), contra el médico Joel Gilberto Santillán Silva (35), del hospital de Tayabamba, en La Libertad. pic.twitter.com/vK1Bm9cphy — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 6, 2019

"Él me pide que me retire, que lo espere afuera para que hable con mi niña, porque dice que supuestamente delante de los papás no hablan, que tienen vergüenza, entonces me pide que le deje a mi niña sola con él, cuando la dejo sola con él, yo espero afuera y ella sale llorando", expresó la progenitora a América Noticias.

La madre aseguró que su hija le confesó que habría sido violada por Joel Santillán Silva y espera que la Policía determine la responsabilidad.

"Si realmente mi hija sale que está agraviada por el doctor que lo hizo, como tienen algunas pruebas que han encontrado, según dicen la Policía, y según ella (mi hija) que la ha limpiado con una bata verde, ella no dice bata, sino trapo", manifestó.

El gerente regional de Salud, Constantino Vila, pidió un informe para iniciar un proceso administrativo contra el acusado.