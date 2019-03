Fiscalía realiza inventario de documentación hallada para dar con los responsables

Síguenos en Facebook

Luego de que la tarde del jueves varias cajas con documentos oficiales de la Municipalidad Distrital de Huanchaco fueron hallados en la margen de una quebrada de la zona, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo ha iniciado con el inventario para dar con los funcionarios o gerentes involucrados en el tema.

INDAGAN

El fiscal Daniel Macedo Rabines, de la Primera Fiscalía Penal Corporativa, informó a Correo que la documentación data de los años 2015, 2016 y 2017, y corresponden a documentos de las áreas de Rentas, Fiscalización, Obras, Servicios Públicos y otros que continúan lacrando para su respectiva investigación.

En ese sentido, indicó que se va a terminar de identificar las áreas para luego buscar a los posibles responsables.

“La Policía aún está realizando un inventario de todo lo encontrado. Primero, lo que se va hacer es identificar qué jefaturas y gerencias han estado implicadas en la desaparición de estos documentos; segundo, se va a ver la relevancia del intento de querer destruir o desaparecer estos documentos originales que datan del año 2015, 2016 y 2017”, sostuvo.

Así también, detalló que han solicitado las imágenes de las cámaras de videovigilancia para determinar quiénes y en qué fueron trasladadas las cajas con documentos.

El fiscal agregó que el material no llevaba muchos días ahí, por lo que no se descarta ninguna hipótesis.

RESPONDE

Mientras tanto, el exalcalde de Huanchaco, José Ruiz Vega, deslindó cualquier responsabilidad en el caso y dijo que no teme investigación alguna en su contra; por el contrario, manifestó estar dispuesto a ir a declarar si lo llaman.

“Yo he salido hace tres meses y me sorprenden estos hallazgos, y felicito que se haya comunicado a las autoridades para que se hallen a los responsables. Me sumo a la investigación, sé que la Contraloría está investigando”, puntualizó.