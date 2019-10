Funcionarios de APP en campaña congresal

Síguenos en Facebook

El presidente de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, ha movido casi todas sus fichas de cara a las elecciones congresales que se realizarán el 26 de enero del próximo año, y en donde tiene planificado ser mayoría, como en su momento lo fue Fuerza Popular, y seguramente revertir las críticas negativas de los pobladores que rechazaron el accionar de los parlamentarios de APP, que respaldaron la suspensión del Presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo.

Sin embargo, para ese fin, Acuña Peralta no ha diferenciado a los militantes que ahora ocupan un cargo público.

PROTAGONISTAS

El consejero regional elegido por los pobladores de la provincia de Pacasmayo, Edwin Castellanos García, el pasado 26 de setiembre recibió de manos del secretario nacional de Organización, Héctor Acuña, la resolución que lo acreditaba como coordinador de Alianza Para el Progreso ,y con eso debía reportarse rápidamente a la región de Arequipa y desempeñarse como el nexo que le hacía falta a César Acuña.

El consejero, al ser consultado por Correo, señaló que no solo desempeña ese rol en Arequipa, sino en otras regiones del país.

"Yo soy un partidario político activo de Alianza Para el Progreso, he trabajado y seguiré trabajando en lo que corresponda al proyecto político nacional que tenemos como partido y asumido esa responsabilidad como partidario de apoyar en lo que el presidente y el partido me disponga (…) No necesariamente en Arequipa, estoy apoyando en diferente regiones”, señaló.

También aseguró que sus funciones como consejero regional no se ven afectadas.

“Ahora (ayer) me encuentro por ejemplo en la provincia de Pacasmayo, he pedido movilidad para ir a Guadalupe, y el jueves y el viernes también voy a estar. Como consejero hago mi trabajo, usted sabe que yo no tengo horario, es un tema de representatividad”, añadió.

Quien también se mantiene en esa línea es el consejero regional, Gonzalo Rodríguez Espejo, que se desempeña como coordinador provincial de APP en Otuzco.

“Nosotros somos consejeros, tenemos un cargo en el que nos encargamos de legislar, no estamos a tiempo completo, solamente nos dan horas de licencia para ejercer esta función. Por lo tanto no se contrapone a las actividades que podamos realizar en el ámbito político partidario”, señaló.

EN GERENCIAS

El exalcalde del distrito de Chicama, Fremio Olivares Gil, ahora ocupa el cargo de subgerente de Promoción Escolar Cultura y Deporte, de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad; pero en la interna de Alianza Para el Progreso fue designado como responsable político de la provincia de Ascope.

En tanto, quien también se desempeña en una gerencia, es el recientemente designado secretario nacional de Juventudes de APP, Juan José Fort Cabrera, quien también reveló que será precandidato al Congreso. Él ocupa el cargo de gerente de Desarrollo Empresarial de la empresa Sedalib, y manifestó que no tiene problemas en desempeñarse en ambos lados.

"La Oficina Nacional de Juventudes es a nivel de las 25 regiones del Perú, pero funciona en Trujillo, y atiendo a todos los jóvenes desde las 6 p.m. todos los días.

En Sedalib trabajo de lunes a viernes desde las 8 a.m. hasta las 5 p.m.

Sábado y domingo recorro la región La Libertad y el Perú", aseveró.

CONFIANZA

Lo que ha quedado demostrado es que esta vez, César Acuña decidió apostar por militantes de la región La Libertad y les dio mayor protagonismo.

Hace 6 días designó a Luis Valdez como secretario ejecutivo nacional de APP en reemplazo del excongresista Luis Iberico, e hizo lo propio con el antes mencionado Juan Fort Cabrera.

MÁS casos. El gobernador de la región La Libertad, Manuel Llempén, a pesar de su cargo no dejó de lado su participación partidaria, y fue evidenciado en la reunión que sostuvo con los responsables políticos provinciales el pasado 28 de setiembre en el local de APP, ubicado en la urbanización San Andrés, en donde se presentó como el responsabe político regional del partido de Acuña.

En esa misma reunión también participó el vicegobernador regional, Ever Cadenillas Coronel, quien se desempeña como secretario de Organización de APP.

En tanto, el gerente de Defensa Nacional, César Campaña y el gerente del Segat, Keny Heredia, son miembros de la dirección ejecutiva regional.