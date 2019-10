Gloria Montenegro: "Congresistas de APP nos hicieron quedar muy mal"

Síguenos en Facebook

No se calla nada. Gloria Montenegro Figueroa, quien fue ratificada en el cargo de ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, arremetió ayer contra los compañeros de su propia bancada, Alianza Para el Progreso (APP), por votar en línea con el fujimorismo y generar la crisis política de la que el país todavía no ha podido salir.

"Ellos (Richard Acuña, Marisol Espinoza, Luis Iberico) lamentablemente se pegaron al fujimorismo y al aprismo y poniendo de pretexto la Constitución nos hicieron quedar muy mal. Recién en esta última sesión permamente, César Vásquez enmienda y saca sobre la mesa el comunicado de APP y pide disculpas por esa posición que se tuvo en un día crucial para el país ", manifestó a RPP Montenegro.

QUE NO QUEDE AHÍ

La ministra planteó que el caso no quede simplemente en el olvido, sino que el proceder de los congresistas sea analizado y posteriormente resuelto a nivel partidario.

“Habrá que escucharlos, la verdad que yo ando con muchísimo trabajo. El Ejecutivo me consume gran parte de mi tiempo, pero en cuanto haya una primera reunión partidaria este es un tema que tiene que verse, porque no nos pueden hacer quedar mal a nivel nacional. Tanta gente que ha luchado por el partido por la democracia, por principios y por valores institucionales”, enfatizó.

A LLORAR AL RÍO

Gloria Montenegro también se refirió a los congresistas que forman parte de la Comisión Permanente, a quienes les recomendó que “se vayan a llorar al río”, porque ya es muy tarde para que traten de subsanar los grave errores y la posición obstruccionista que mostraron desde el inicio de este Gobierno.

“Se les pidió el adelanto de elecciones, lo pasearon dos meses, se trajeron a la comisión de Venecia, ni siquiera esperaron el informe y lo mandaron al archivo el proyecto que hubiera permitido que todos nos hubiéramos ido de una manera ordenada; pero como se sienten dueños del mundo, quisieron hacer siempre solo lo que les conviene, en función a proteger a la corrupción, en protegerse y darse mayor inmunidad”, señaló.

COINCIDEN

Es importante indicar que el gobernador Manuel Llempén aceptó que APP tiene responsabilidad en la crisis política que vive el país, debido a la votación de sus legisladores para archivar el proyecto de elecciones generales y por haber votado a favor de la suspensión del Presidente de la República, Martín Vizcarra.

“Ha sido una sorpresa total la actitud de los congresistas de APP", agregó.

Al igual que Montenegro, el gobernador dijo que ya se ha solicitado a la comisión de Disciplina y Ética de APP que llame a los congresistas que votaron a favor de la suspensión de Martín Vizcarra para que den sus descargos.

NO SE PUEDE

Sin embargo, ayer el coordinador regional y vocero de APP, Eduardo Azabache, aclaró que no se puede sancionar a ningún congresista porque cuando tomaron posición con respecto a la suspensión de Vizcarra no había ningún acuerdo de bancada.

"Es importante señalar que tal como se manifestó en la conferencia de prensa el último lunes, en materia del voto por la suspensión del Presidente Martín Vizcarra, hay que precisar que cuando él emitió su mensaje a la Nación disolviendo el Congreso y luego se dio la posterior elección de Mercedez Aráoz como presidente interina, no hubo acuerdo de bancada en APP, y al no haber dicho acuerdo no se puede sancionar nadie por tomar una posición u otra", comentó.

No obstante, Azabache explicó que tras el comunicado de APP ofreciendo su total respaldo al Presidente Martín Vizcarra, ningún militante podrá tomar una posición contraria.

NO HABLAN

Correo ha tratado de mantener contacto con el presidente del partido APP, César Acuña, pero ha sido imposible.

El congresista Richard Acuña Núñez tampoco se ha pronunciado, a pesar de las críticas en su contra.