Gloria Montenegro Figueroa, exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables sigue militando en el Partido Morado y podría ser protagonista en las Elecciones Regionales y Municipales del próximo 2 de octubre. En entrevista con Diario Correo, reveló que la posibilidad dependerá únicamente de las elecciones internas de su agrupación política. Todo se definirá en mayo.

¿Qué es lo que está haciendo ahora la excongresista y exalcaldesa de Trujillo Gloria Montenegro?

Bueno, como lo he puesto en mis redes. Después que terminé mi periodo de ministra, ingresé nuevamente al terreno académico, he estado dando clases, hice talleres en ESAN, luego hice un diplomado muy importante en la Universidad Católica del Perú, estoy enseñando en el postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo y ahí me siento muy feliz y tranquila.

Durante la última segunda vuelta electoral había dos grupos que resaltaron. Uno que prefería a Keiko Fujimori antes que las políticas que planteaba Perú Libre; el otro grupo decía que se tenía que deslindar de la corrupción y que por ello la candidata Fujimori no era opción. Usted era de este segundo grupo, ¿qué opinión le merece la gestión del presidente Pedro Castillo?

Si yo tuviera que poner nombres, no pondría que estoy contra Keiko. Yo estoy contra la corrupción, estoy contra toda falta de respeto, consideración y lucha por la democracia y la institucionalidad del país; si lo miramos así, no solamente está Keiko, estuvo Alan García, estuvo Toledo y muchos gobernantes que le han hecho tanto daño al país y que le siguen haciendo como Alberto Fujimori. Ahora con el presidente Castillo, el problema está en la cercanía a casos de corrupción como el secretario general que tuvo, como en Transportes que esté una persona que justamente estaba en el sector informal de transporte (público), tenía papeletas y había hecho una serie de nombramientos totalmente adversos a la cartera. De la misma manera, no entiendo como puede estar de ministro del Ambiente, un abogado que ha defendido a invasores de tierras.

Las últimas declaraciones del jefe de Estado le han propiciado una serie de cuestionamientos ¿Qué puede decir al respecto?

Claro, da mucha pena, pero mira, todos en la vida estamos para aprender, eso no es malo. El que se desnude completamente quien es Pedro Castillo, para nosotros y para los peruanos creo que no es una sorpresa porque Pedro Castillo viene de una zona rural, profesor en una zona de extrema pobreza, rondero y ya sabemos de los niveles de preparación que el Perú da a estos sectores. Igual yo te puedo decir, crees que todos los congresistas están preparados para ser congresistas, cómo nos damos cuenta, en sus intervenciones que ni siquiera han leído la constitución, ni siquiera han leído el reglamento, tienen proyectos de Ley copiados de otros, plagiados; pero tenemos también graves denuncias contra muchos de ellos. Entonces, yo creo que el país necesita retomar la senda de los principios y valores y la preparación en la escuela y fuera de la escuela si es que realmente quieren entrar al sector público.

ELECCIONES 2022

En Trujillo se ha dicho que usted podría postular a la alcaldía provincial ¿Es cierta esta información?

Va a depender de las elecciones internas en el Partido Morado, yo no puedo dar todavía ninguna respuesta. Agradezco la confianza de todos los militantes y agradezco la confianza que también se me ha brindado en varias regiones y que realmente las políticas públicas de desarrollo social, las políticas públicas para la superación de las poblaciones más vulnerables hayan sido tomadas en cuenta en el Partido Morado y que realmente cada vez más jóvenes, muchas más mujeres tengan que participar de la vida política, eso me parece muy bueno.

Sin embargo, ¿tiene alguna expectativa para estas Elecciones Regionales y Municipales?

Yo no quisiera opinar sobre eso, porque entonces no estaría en igualdad de condiciones, considerando que hay otros candidatos.

En la Región y en los gobiernos locales de La Libertad hay una seguidilla de mandatos del partido de César Acuña, ¿cree usted que el Partido Morado tendría opciones?

Yo creo que en octubre la decisión la tienen los liberteños, los trujillanos, la población de cada uno de los distritos y provincias. Habría que preguntarles: Quieren lo mismo o quieren el cambio; quieren seguir viviendo entre la corrupción, la ineficiencia, la falta de transparencia, el caos, o quieren realmente un cambio sostenible para que tengamos un Trujillo diferente, un Trujillo que amerita su historia, su geografía y la riqueza cultural que tiene y que nadie la ha respetado. Cuando vamos (a Trujillo), siempre bajo con invitados con los cuales trabajé en mi época de congresista para que vean la realidad de nuestro centro histórico, para que vean la realidad de toda la magnitud de sus áreas productivas, y a mí realmente me da vergüenza bajar del aeropuerto y pasar por la vía de evitamiento con zonas cargadas de basura; al ingreso de los distritos cargados de basura. En estos años en lugar de avanzar se ha retrocedido y eso lo dice no solamente quienes visitan Trujillo, sino la misma población que está harta de malas autoridades.

Pero qué hay del gran cambio. ¿Usted cree que APP ya dio todo lo que podía dar para La Libertad?

Yo te preguntaría, tú crees que hubo el gran cambio. Hubo el gran cambio para bien o para mal.

¿Entonces el gran cambio quedó solamente en una frase?

Tú lo has dicho.

Usted también cuestionó la sentencia que salió a favor de César Acuña y contra el periodista Christopher Acosta por el libro Plata como cancha.

Yo creo que nuestra democracia todavía es frágil y uno de los pilares que va a ayudar al país para que la parte política e institucional se desarrolla y fortalezca es a través de los medios de comunicación. Pueden gustarnos algunos, otros no pueden gustarnos, pueden ser totalmente adversos. Hay gente que le gustan ciertos programas políticos, otros no, pero nosotros estamos para respetar la opinión, los medios de comunicación y al periodismo. Estamos para respetar la opinión, la libertad de prensa y la libertad que tienen los medios de comunicación para llegar a la ciudadanía. Tiene que haber un irrestricto respeto a la libertad de prensa, a la libertad de comunicación.

Quería conocer su reacción frente a una frase más de César Acuña y que ha salido en algunos medios. Él ha dicho que sería “papayita” el triunfo a la Región si él postula nuevamente.

Yo creo que muchos políticos pierden las oportunidades de hacer política de la buena, la politiquería hay que guardarla en un cajón con llave y nunca más sacarla y pensar que la política es promover el desarrollo sostenible de la región y del país. Eso implica trabajar en políticas públicas de desarrollo económico que es el que va a dar las bases del crecimiento, el que va a promover y va a fomentar el respaldo al desarrollo social, al desarrollo institucional y al desarrollo ambiental. Desde allí tenemos que ver la política, no desde la politiquería que consiste en contar los votos que sacaré y cómo llegaré.

LA LIBERTAD Y TRUJILLO

En la Región, ya han pasado dos gestiones de APP y Chavimochic continúa paralizado. Incluso, el gobernador Manuel Llempén solicitó que retorne a su administración la unidad ejecutora. ¿Qué opina?

Creo que se cometen graves errores por falta de asesoramiento, por falta de fortalecimiento de capacidades y lamentablemente quien pierde es la región. Creo que les ha faltado muñeca gerencial para poder sacar adelante estos procesos y lamentablemente también se ha visto opacado por casos de corrupción que luego el sistema de justicia no le toma atención.

Ahora, así como opina del gobierno de Pedro Castillo, ¿también tiene alguna opinión sobre la gestión del gobernador Manuel Llempén?

Yo me abstengo de dar opiniones, tienes que pensar que he sido parte de esa casa y prefiero abstenerme. Mis recomendaciones siempre van de manera general, mis recomendaciones siempre van a nivel de todos los partidos políticos que tienen que promover nuevos liderazgos, personas no solamente bien preparadas y que conozcan el sector público sino personas íntegras, honradas, honestas y no llevar gente que en realidad entra a llenarse los bolsillos sin hacer obras y esto como te digo, va para todos, porque Trujillo, La Libertad pasó por varios periodos apristas llenos de corrupción y lamentablemente nuestro país tiene que seguir luchando contra ese lacra que se lleva miles de millones de dólares que afecta a los más pobres de nuestro país.

En Trujillo se está pidiendo la declaratoria de emergencia por la inseguridad ciudadana. ¿Qué puede decir al respecto?

El tema de la seguridad ciudadana no tiene que ver exclusivamente con la Policía, el tema de la seguridad ciudadana, por ejemplo, qué tal si en La Libertad hubiéramos promovido más inversión, generar más empleo, tener menos informalidad, ayudaría a (la lucha contra) la inseguridad o no; qué pasaría si es que desde la educación y las familias promoveríamos la cultura de valores, de honradez y que trabajando con las autoridades todos los jóvenes tuvieran donde hacer deporte, donde hacer cultura, donde tocar un instrumento, donde bailar, tengan la oportunidad de estudiar o trabajar, ¿estarían en la delincuencia? Entonces no solo es un tema de cárceles, es un tema de prevenir, de fortalecer a nuestra juventud sobre todo en las zonas más delicadas. Hay un sistema nacional de seguridad ciudadana que no lo respetan, que no lo trabajan y que solo van para la foto.

VIDEO RECOMENDADO

Gobierno anunció que ya no habrá toque de queda en el país