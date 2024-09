El gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, consolidó el control de su partido, Alianza para el Progreso (APP), dentro del Consejo Regional. A pesar de haber comenzado su gestión el 2023 con una posición minoritaria, actualmente ha sumado a su partido a las consejeras Verónica Escobal Ordóñez y Gissela Crisólogo Polo, quienes ya aparecen afiliadas a APP en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Y son de APP

Las recientes incorporaciones de Escobal y Crisólogo confirman la estrategia apepista que, desde el año pasado, fue incorporada dentro del Consejo. En este contexto, las consejeras electas por el movimiento Trabajo Más Trabajo (T), Lorena Carranza Blas y Leyla Espir Calderón, ya habían mostrado su apoyo al líder de APP durante un evento partidario celebrado hace menos de un mes, donde se pusieron un polo que tenía la inscripción CAP, en referencia a César Acuña Peralta (Vea foto principal).

Con estas nuevas adhesiones, el gobernador regional cuenta con el respaldo de 10 de los 17 consejeros regionales, lo que le otorga una mayoría absoluta. Este dominio se ha visto reflejado en diversas decisiones que han favorecido los intereses de Acuña, incluyendo la aprobación de licencias y sus viajes al extranjero, así como la negativa a exigirle un informe detallado sobre los resultados de su viaje a China realizado en abril de 2024.

El consejero Robert de la Cruz, quien fue elegido por Trabajo Más Trabajo, fue uno de los más duros críticos de esta situación. Él afirmó que hay consejeros que se han convertido en “títeres” de Acuña, cediendo a sus intereses personales. “Recurre a sus consejeros cuando está en juego sus vacaciones y sus negocios. Una pena que algunos se hayan convertido en sus títeres”, señaló.





El gran cambio

A pesar de las críticas, la consolidación de APP en el Consejo no es nueva. Ya el año pasado, Acuña había conseguido el respaldo necesario de un grupo de consejeros para fortalecer su gestión. Ever Cadenillas, actual presidente del Consejo Regional, mencionó en su momento que se había formado una bancada integrada por miembros de APP y otros que inicialmente no estaban en la banca da de la “T”. “Que quede claro que los consejeros que ahora formamos la ‘bancada por la gobernabilidad’ buscamos el bienestar de La Libertad, sin intereses particulares”, declaró.

Al iniciar el 2023, APP contaba con los consejeros Samuel Leiva López, Lucía Simon Terrones, Irma Ávalos Contreras, Luis Rodríguez Ponce, Ever Cadenillas Coronel y María Cristina Visitación. Poco después, se sumaron a la bancada Segundo Cépeda Uriol y Gissela Crisólogo Polo. Con las recientes incorporaciones de Escobal, Carranza y Espir, el dominio de APP se ha fortalecido.

“Los liberteños decidieron que Trabajo Más Trabajo sea mayoría en el Consejo para garantizar el equilibrio de poderes; pero ‘plata como cancha’ los convenció. Qué pena que estos consejeros no hayan estado a la altura”, sostuvo Elías Rodríguez, otrora líder de la “T”.





