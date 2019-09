Gustavo Bueno sobre el cine en provincias: "Trujillo ha abierto esa ventana a la diversidad del Perú" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El actor Gustavo Bueno conocido y reconocido por sus roles en una serie de películas y series de televisión, arribó hoy a Trujillo para participar de una serie de actividades programadas por la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT). Fiel a su estilo y demostrando la sencillez de los grandes, el artista concedió unos minutos a diario Correo y esto fue lo que nos dijo:

Hablar de usted es hablar del cine peruano. Un hombre teatro, cine y televisión ¿De todas las películas en las que ha trabajado cuál es la que más le ha gustado interpretar?

En realidad cada película que uno inicia es una elemento para involucrarse efectivamente con ella, entonces nunca puedes decir esto me va a gustar o este no. Si crees en este proyecto, finalmente los resultados son de una naturaleza o de otra. Creo que he tenido varios resultados buenos, o sea gratificantes para mí como retos como trabajo en varias películas. De mi primera época "La Boca del Lobo", por su importancia, y "Cariños del Cielo", por el personaje.

Estamos en el Sexto Festival del Cine en Trujillo. ¿ Cómo ve el cine en las provincias?

Trujillo ha abierto esa ventana a la diversidad del Perú. El cine es una ventana al mundo y el Perú es un mundo y Trujillo ha abierto la ventana para que todos los peruanos sepamos lo que se hace.

¿Son historias distintas las que se cuentan en provincias?

Por supuesto que sí, porque hay una diversidad cultural tremenda. El mundo de los andes, de la amazonia se nutre de mitos, leyendas, historias, magia, fantasía; entonces producen un género especial, un género fantástico a veces, de terror y eso es interesante verlo. Ayer he visto una película que me pareció una muy interesante, muy bien realizada sobre el mundo trans y viene de la amazonía, Ucayali. Nos dejó impresionados a todos, porque no es una temática que sea común, sin embargo, en Pucallpa se da este entrevero entre el mundo trans que busca la forma de transmitir su capacidad de su propio amor, sus relaciones contra ellos, los temores que tienen, los miedos a los que están sometidos. Es un tema muy fuerte.

Un saludo para la gente de la web del diario Correo.

Por supuesto, hola amigos, le saludo Gustavo Bueno, pásenla bien, acudan al cine, el cine es un fenómeno maravilloso, nos despierta la mente y nos aviva el espíritu. Acudan al cine lo van a disfrutar.