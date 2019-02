Hasta 10 años más de prisión piden para Quispe (INFOGRAFÍA)

Síguenos en Facebook

Luego de la sentencia de 4 años y 8 meses de prisión efectiva que fuera interpuesta en contra del exalcalde del distrito de Moche, Roger Quispe, su situación podría agravarse, pues aún tiene otros casos por los que se le investiga.

Por estas investigaciones podría recibir desde 5 hasta 10 años de prisión efectiva de comprobarse su participación como exautoridad por los delitos de negociación incompatible y colusión en agravio del Estado.

CASOS PENDIENTES

En el 2007 Quispe Rosales, sin contar con la aprobación del pleno del concejo, contrató los servicios de la empresa privada “Vallejos Goicochea Service Ingeniería Digital E.I.R.L.” para que se encargue de realizar una supervisión y la recuperación de dinero producto de unos impuestos que algunas empresas se resistían a pagar a la comuna de Moche. En ese momento, la empresa que había sido contratada por decisión del alcalde le cobró de forma irregular un impuesto por alcabala a “Coca Cola”. El dinero ascendía a S/ 100,000.

Por este caso, el Octavo Juzgado Penal Anticorrupción de la Corte de Justicia de La Libertad confirmó su sentencia de cinco años de pena privativa de la libertad suspendida por el delito de colusión en agravio del Estado.

TELEFÓNICA

Ese mismo año, Roger Quispe fue denunciado por la Contraloría por el caso denominado “Telefónica”. En mayo del 2017, el Quinto Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo lo sentenció a 4 años de prisión no efectiva por el delito de colusión y al pago de S/ 90,000 por concepto de reparación civil. Sin embargo, la decisión fue apelada.

Tras la apelación, la fiscal a cargo del caso, Teresa Wong, no solo pidió a los magistrados confirmar la sentencia contra Quispe de 4 años, sino también incrementar la pena a 7 años de prisión efectiva.

VIUCE

En el 2014, el Cuarto Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad ordenó la ubicación y captura de Roger Quispe, nuevamente, por el presunto delito de colusión en agravio del Estado. Aquí el Ministerio Público acusó a Quispe de haber pagado S/ 229,998 a la empresa constructora Viuce para que efectúe el recojo de basura en su distrito, pero el servicio nunca se ejecutó.

DIRECTO

Otro caso por el que la Fiscalía solicita 10 años de prisión preventiva contra el alcalde es el proceso de adjudicación directa pública por exoneración, en la que habría beneficiado a la empresa Equipamientos Municipales del Perú S.A.C. De acuerdo a la investigación, la comuna recibió una compactadora de segunda mano, que significó un perjuicio de S/ 78, 183 a la municipalidad.

CONDENA

El último caso por el que ahora es buscado es por haber favorecido indebidamente a la empresa Megadiesel E.I.R.L. de propiedad de Henry Hugo Velásquez Quesquén. A este último no se le impuso la pena efectiva, pues no se le consideró como cómplice primario, según lo que informó la Fiscalía Anticorrupción.

“Al señor Velásquez Quesquén como titular de esta empresa se le considera cómplice de una presunta colusión, pero como no se ha logrado comprobar una colusión en su contra es que le absuelve. Por el delito de negociacion incompatible sí se le ha encontrado responsable, pero al no ser considerado cómplice primario entonces no se ha logrado una condena contra él”, señaló Marlene Mariños Lecca, de la Fiscalía Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios.