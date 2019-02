Hermes Escalante: “Pagar a Odebrecht es válido, pero no ético”

Síguenos en Facebook

El último jueves, la consejera regional por la provincia de Virú, Mirtha Higa, retó a las autoridades a que le demuestren que las obras de la III Etapa del Proyecto Especial Chavimochic (Pech) generan beneficios para los ciudadanos de su pueblo.

Higa sostuvo que sumar 40 mil hectáreas de cultivo más en Virú y Chao traerá como consecuencia que miles de personas inmigren a la provincia y colapse un sistema de salud, educación y vivienda que en las últimas décadas no ha tenido mayor impulso debido a que son pocas las obras que se han ejecutado en esos sectores.

La consejera señaló que las empresas agroindustriales son las más beneficiadas con el destrabe de Chavimochic y que a pesar de su gran auge no han cumplido con su responsabilidad social en Virú.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL), Hermes Escalante Añorga, maneja un discurso distinto y explica que la problemática de cerrar brechas sociales no solo es responsabilidad de las empresas, sino de las autoridades nacionales, regionales y locales.

A continuación, Escalante habla ampliamente del trabajo que han hecho las empresas agroindustriales como parte de su labor sociales y revela su posición con respecto a la posibilidad de pagarle a la empresa Odebrecht, para que culmine la construcción de la presa Palo Redondo.

La consejera por la provincia de Virú, Mirtha Higa, sostiene que existe otro lado del Proyecto Especial Chavimochic que no es muy positiva, toda vez, desde su punto de vista, que las empresas agroindustriales no cumplen un rol social y en su provincia no hay hospitales, colegios ni viviendas dignas. ¿Qué opina sobre esa posición?

Mira, nosotros como Cámara de Comercio de La Libertad hemos apoyado al gobernador regional, Manuel Llempén, para que se destrabe la tercera etapa del Proyecto Chavimochic, porque creemos que es una obra importante para Trujillo.

Yo creo que Chavimochic, en sus etapas uno y dos, ha sido beneficioso para la región. Se han generado muchas fuentes de trabajo, muchas riquezas y lógicamente tenemos que seguir apoyando este proyecto, porque ya no solo la agricultura depende del agua de esta obra, sino de ahí también se genera el agua potable, se produce electricidad, entre otras cosas. Entonces, es prioritario que esa obra se termine lo más pronto posible para ir fortaleciendo no tanto la tercera etapa, sino la primera y segunda, donde hay como 40 mil hectáreas nuevas que regar.

Hay un compromiso social por parte de las empresas agroindustriales en la provincia, donde se desarrolló el proyecto Chavimochic, por ejemplo en Virú, ¿qué aportes se han hecho?

Lo que sucedió es que este desarrollo acelerado de la agroindustria trajo a muchas personas interesadas en trabajar y lógicamente que la región no estuvo preparada para esa cantidad de gente que venía a laborar en la agroindustria y la agroexportación.

Considero que es un proceso en el que hay que ir mejorando las viviendas, sabemos que hay muchas deficiencias de infraestructura, de salud, de educación, de servicios básicos. Es realmente lamentable que en una región próspera tengamos todavía bolsones de pobreza alrededor de la minería como de la agroindustria.

¿De quién es la responsabilidad de que a pesar de toda esa prosperidad en la minería y agroindustria, existan todavía esas brechas sociales?

Yo creo que el gobernador regional y los alcaldes tienen que apostar por mejorar estos servicios básicos que son indispensables y la empresa privada también lo hace a través de obras por impuestos o a través de sus programas sociales, pero no son suficientes. Creo que es ya necesidad de que el Gobierno Central, regional y los gobiernos locales apuesten por mejorar la calidad de vida de estas personas.

¿El Proyecto Especial Chavimochic y las otras empresas agroindustriales tienen algún tipo de obligación con la comunidad?

Sí, todas las empresas tienen sus programas de responsabilidad social y de alguna medida están participando activamente en solucionar estos problemas. Es un problema mayor que involucra no solo al sector empresarial, sino también al gobierno regional y gobiernos locales. Creo que tenemos que apostar por las mejoras de estas condiciones de vida. Todavía las brechas sociales están muy amplias, especialmente en nuestra región que aún tiene altos índices de desnutrición, de anemia, y hay programas importantes que esperamos que se pueda trabajar en este tema.

¿Qué le diría a las personas que señalan que la III Etapa de Chavimochic favorece solo a un grupo de empresarios y no a la mayoría de liberteños?

No es eso, porque los pequeños empresarios agrícolas también utilizan las aguas de Chavimochic y no olvidemos que el 60% de la población de Trujillo ya utiliza el agua de Chavimochic, y hay sectores de la población que usa la corriente eléctrica mediante las hidroeléctricas de la zona, o sea es un servicio mucho más complejo que no solo involucra al tema del gran exportador o la gran empresa, hay muchos beneficiarios.

¿Pero usted considera que debería ser mayor el aporte en la zona de impacto donde se desarrolla el proyecto, por ejemplo en Virú?

Sí, yo creo que sí, en Virú y Chao, seguro se mejorará algunas condiciones. Sé que Camposol está construyendo una ciudad en Chao, hace dos años visité este proyecto habitacional que básicamente iba a mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores, sino de todos los pobladores de Chao, y el proyecto era muy interesante. No sé como han avanzando, pero ya estaban en fase de construcción de la viviendas y era una nueva ciudad. Así es que la preocupación del empresariado siempre está vigente, y ojalá se pueda construir este conjunto habitacional con todos sus servicios, que verdaderamente era un lujo por la forma del proyecto como lo estaban presentando, pues había nuevos hospitales, nuevos colegios, mejores vías de accesos y habitaciones dignas para los trabajadores.

Sobre Chavimochic, el gobernador regional Manuel llempén ha dicho que va evaluar si paga 30 millones de soles a Odebrecht o pierde 250 millones dólares de lo ya invertido. ¿Qué opina?

Mira, yo creo que si no lo termina Odebrecht significaría ir al arbitraje internacional y eso implica cuatro o cinco años paralizada la obra. Ahora, Odebrecht ha ofrecido que terminando el 20% que falta de la presa Palo Redondo se separaría por mutuo disenso y no iría al arbitraje. Por tanto, creo que es una opción válida, pero no ética, porque sabemos que esta compañía ha cometido muchos ilícitos en el Perú. Pero una obra a la que le falta solo el 20% no lo quiere hacer nadie, ninguna quiere asumir ese compromiso.

¿El contexto obliga a pagarle a Odebrecht?

Yo no veo otra forma, ya se ha intentado convocar a otras organizaciones y otras empresas, pero no quieren asumir. La obra consiste en terminar el 20%; es muy poco para asumir el compromiso del 100% de la obra.

¿Entonces el exgobernador Luis Valdez no debió romper el vínculo con la empresa para que pueda terminar la obra?

No, en realidad no sé las razones del exgobernador, siempre él mostró su interés y manifestó que al terminar su gestión iba a destrabar Chavimohic, pero al final algo sucedió que no permitió la firma. Yo creo que para los gobernantes es un compromiso grande el firmar sabiendo los problemas que se han presentado a través de los años con las firmas de adendas.

En otros temas, la ampliación y modernización del aeropuerto de Trujillo al parecer es un asunto que se ha dejado de lado.

Yo creo que sí está en la agenda. El gobernador Manuel Llempén conversó hace poco con el Ministerio de Transportes y con Hidrandina. Lo que pasa es que hay un problema con el tendido de redes de Hidrandina y eso dificulta el aterrizaje por el cerro Campana, pero ya hay un compromiso para que este año terminen el expediente técnico y el próximo año estarían soterrando estos cables para ampliar la pista, porque actualmente no se utiliza ese sector.

La concesionaria tiene que cumplir con una serie de trabajos, pero no se han hecho.

Sí, bueno, han pasado más de 12 años de vigencia de esa concesión y no se avanza. Aunque ahora han manifestado que tiene una serie de instrumentos de aeronavegación y que han mejorado tremendamente el aeropuerto, pero creo que necesita mejorar. Hay terrenos que liberar y eso permitirá la construcción de hangares, depósitos, vías de acceso.

¿Quién es el llamado a exigir que eso se cumpla?

La Cámara de Comercio de La Libertad siempre estuvo presionando e interesada por este tema, y ahora el gobernador ha asumido un compromiso y el hecho de que se haya reunido con el ministro de Transportes e Hidrandina para ponerse de acuerdo y destrabar esto, es una buena intención que tenemos que apoyar.

Usted ha participado en la tercera Audiencia Pública de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso de la República que se ha celebrado en Trujillo. ¿Qué le pareció el evento?

Me parece interesante la política y propuestas que tienen establecidas, creo que es esperanzador en La Libertad por cuanto vemos las estadísticas de exportación que han incrementado en estos últimos años, al igual que el turismo receptivo o el turismo nacional, regional y local.

¿Ha mantenido contacto con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez?

No me he reunido con él todavía para tocar algún tema en específico, pero el jueves estuvimos en una reunión muy ligera con él en Trujillo. Además, coincidimos en Huamanga en el lanzamiento de la marca Ayacucho y me pareció fascinante cómo esa regiónha podido lanzar su marca a nivel mundial.

Ellos han logrado que esa marca sea diseñada por una de las empresas más exitosas que diseñan marcas en el mundo, y han propiciado que la empresa LATAM lleve la marca Ayacucho en todos sus aviones y aseguran que 700 millones de sus pasajeros van a verla. Esa es una forma de difundir su cultura, su identidad y esperamos que en Trujillo hagamos lo mismo. Nosotros no tenemos ni siquiera una marca.

¿Ha podido arrancar algún compromiso al ministro Edgar Vásquez?

Bueno, el ministro manifiesta que ellos no tienen presupuesto para hacer obras, porque la idea de esos descubrimientos que se han hecho en Huanchaquito es hacer un museo en el distrito. Tiene que ser un museo importante, moderno, que permita no solo mostrar los restos que se han encontrado, sino la cultura Moche y la cultura de Huanchaco; sin embargo, ha ofrecido interceder para que este museo que se está planteando y que ya está en borrador pueda viabilizarse. Así que ha mostrado su predisposición para que pueda materializarse esta propuesta de la Universidad Nacionao de Trujillo, que obviamente tendría el respaldo de la Cámara de Comercio.