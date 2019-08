Homero Burgos: “Matrimonio con Vizcarra les quita la autonomía”

Síguenos en Facebook

En su momento dirigió las riendas de la región La Libertad y eso le valió para tener un panorama más amplio del camino que se tiene que seguir para alcanzar el desarrollo.

El aprista Homero Burgos Oliveros, exgobernador de la región La Libertad, sostiene que sin presupuesto y sin autonomía, un gobernador o un alcalde solo van marcha atrás.

Burgos analiza la actual gestión del gobernador Manuel Llempén Coronel y asegura que el centralismo está ganando terreno y que por eso no tiene el poder de decisión en grandes proyectos como Reconstrucción y Chavimochic.

Con respecto al Partido Aprista Peruano (PAP), lamenta que “seudos” dirigentes y militantes sin representatividad le sigan haciendo daño a la organización política.

¿Cuál es la visión que tiene de estos primeros 8 meses de gestión en el Gobierno Regional de La Libertad?

Bueno. Yo tengo una visión ideológica, es decir tengo una posición de la sociedad de acuerdo a mi ideología y esa es la de la descentralización en la sociedad. Pero acá estamos volviendo a ser manejados desde Lima, y mientras eso no se revierta es y seguirá siendo el talón de Aquiles y la sombra en cualquier gestión.

Mientras no haya una posición del gobierno regional y de los gobierno locales que reclamen que se retome el camino de la descentralización, de la regionalización con atribuciones. Necesitamos gobiernos regionales de verdad, que tomen medidas y, sobre todo, que tengan presupuesto para hacerlo, de lo contrario no se podrá avanzar en el país. El único camino para el avance es la descentralización y regionalización con autonomía.

¿Usted considera que no existe esa autonomía actualmente?

No porque la línea política del partido del señor César Acuña y Manuel Llempén es ser aliados de un Gobierno centralista y no se va a poder revertir esa situación.

¿En qué casos específicos se da lo que usted está manifestando?

Por ejemplo, el tema de la Reconstrucción que no avanza ni avanzará porque se han hecho unidades ejecutoras en los gobiernos regionales y municipalidades, pero sin el presupuesto debido. Aparte de eso hay falencias técnicas en el gobierno regional. Mira los expedientes técnicos, que según lo denuncia el propio señor alcalde Daniel Marcelo, han sido mal elaborados porque se está haciendo la reconstrucción de forma incompleta. Dice que las pistas afectadas por los huaicos solo se harán tres cuadras en la avenida Vallejo. Eso es solo una muestra de que no se puede seguir gobernando el país desde Lima. Acá hay que tener las glándulas bien puestas para reclamar al Ejecutivo. Además, hay que tener un cambio de posicionamiento en el partido de gobierno regional porque mientras sigan en matrimonio con Vizcarra esto no cambiará, no tendrá autonomía.

¿La III Etapa de Chavimochic sería otro ejemplo, o no?

Sí porque sigue entrampado por el Gobierno Central, que no quiere romper vínculos con Odebrecht. Arguyen una serie de razones, pero en ningún país de Latinoamérica donde Odebrecht ha hecho lo mismo que ha hecho en el Perú, que ha coimeado, que ha robado, que ha sobrevalorado costos, en complicidad con los gobernantes de turno, se le ha pagado, al contrario ellos han tenido que pagar. Sin embargo, esa conducta ha asumido el Gobierno Central y por ende afecta en la ejecución del proyecto Chavimochic. Acá no debe haber nada con Odebrecht si es que queremos de verdad limpiar el país, sino seguiremos igual. Pero, vuelvo a decir, todo pasa por el tema autonomía, tener un gobierno regional con pantalones largos y con las glándulas bien puestas.

¿Devolver la unidad ejecutora de la obra en San Ildefonso al Estado es ir en contra de la descentralización?

No, eso solo tener coeficiente intelectual, no tiene nada que ver con el principio fundamental de la descentralización. La descentralización y regionalización es un camino largo y seguro habrá errores de aprendizajes, tropiezos y tal vez también corrupción, pero eso no le quita el valor.

¿Entonces lo que usted quiere decir es que la Región devolvió la unidad ejecutora de la obra en San Ildefonso al Estado porque se dio cuenta que no tenía el presupuesto para los estudios y menos la capacidad técnica para hacerlo?

El problema es ese, los cuadros técnicos. Acá llevan a quien sea. Sin citar nombres, pero mira Chavimochic, es un proyecto de envergadura nacional y hasta regional si hablamos en Sudamérica, es un ejemplo; es un proyecto premiado en el extranjero como irrigación y como producción, hay que darle el valor que se merece.

A lo que voy es que este proyecto no puede ser manejado por cualquiera, por favor, si a un estudiante de medicina el primer año le dicen que opere a un paciente lo va a matar. Acá han puesto gente que no tiene experiencia ni la formación necesaria. No entiendo cómo quieren manejar un proyecto con gente analfabeta.

Estamos de acuerdo en que los técnicos deberían estar en los puestos de mayor importancia en el sector público, pero en el tema de Chavimochic la traba principal fue el escándalo de corrupción de Odebrecht y ese contrato lesivo para el estado y la región. ¿Qué grado de responsabilidad asumen ustedes como apristas?

Bueno, hasta donde tengo entendido el señor José Murgia (exgobernador regional) está exento de responsabilidad. Ese contrato fue firmado a través de Proinversión y el Gobierno Central. Los amarres son arriba. Por eso repito, un gobierno regional sin autonomía, es como un papá que en la casa se pone falda.

Un gobierno regional con autonomía y con presupuesto nos va a hacer crecer horizontalmente como país. Mira, el famoso cantante argentino Sandro no fue operado en Buenos Aires, sino en Rosario, ese es el nivel de desarrollo que tenemos que tener, pero acá no, todos los pacientes de cáncer tiene que ir a Lima, los trasplantes de corazón en Lima, operaciones en el cerebro igual; para provincias nada. Como decía Ricardo Palma, todo a ha cambiado para que nada cambie. Volvimos al Estado centralizado.

¿En caso específico de la III Etapa de Chavimochic, cuál es su propuesta, cómo debería ejecutarse?

Mi posición siempre fue una sola: la Tercera Etapa de Chavimochic deber ser obra pública. Se han hecho otras inversiones, se han gastado 5 mil millones de soles en los Panamericanos que todos aplaudimos, pero más importante era hacer la presa Palo Redondo. Ha habido, hay y habrá dinero, porque el país es rico, lo que pasa es que hay visiones, sesgadas, privatistas que a nada conducen. Debería ser una obra pública y cobrarse el justiprecio del agua a aquellos que producen más.

¿El Estado está en la capacidad de ejecutar una obra así?

Por favor, nos han contado el cuento de que solo la empresa privada es eficiente. Eso tiene que ser obra pública en el sentido financiero y lógicamente contratar con la empresa nacional. Oiga, ¿qué cosa es Palo Redondo? Es un empozamiento en el concreto, pero nos dicen, solo Odebrecht puede hacerlo, Camargo Correa puede hacerlo, ¿por que? Porque las coimitas ahí son millones. Debería descentralizarse eso y darle el presupuesto, para que la Región tenga la autonomía suficiente para que contrate con una empresa mixta nacional e internacional, hay consorcios que lo pueden hacer. Esto no es una estación espacial, es una acequia con un pozo que por gravedad va discurrir hace el valle Chicama.

Entonces, ¿desde su punto de vista, cuando arguyen de que solo Odebrecht debe y puedeterminar la obra en Palo Redondo, significa que quieren seguir en este sistema corrupto, cobrar coimas y arreglos bajo la mesa?

Eso es un subterfugio, ¿quiénes son los grandes contratistas del Estado? Pues son privados. Dónde estaba Walter Piaza, las empresas que pertenecen al grupo El Comercio, ¿a caso no son empresa privadas que han mamado del Estado? Lo que creo es que el Estado debe tener la prerrogativa de que en toda obra de envergadura el Estado debe ser el director de la orquesta. Pero, lógicamente, un Estado nacional o gobierno regional capacitado, consciente, donde participen los colegios profesionales, porque ellos tienen la suficiente capacidad para asesorar si es que no hay los técnicos suficientes en la gestión regional. No cuesta nada llamarlos.

Ahora bien, usted sostiene que se ha estado trabajando de una manera irregular en obras de envergadura, cobrando coimas, con arreglando bajo la mesa, ¿entonces es difícil creer que en Chavimochic no ocurrió eso?

Bueno, el tema es que hagan la investigación ¿no? La primera etapa la hizo el gobierno aprista, el proyecto está ahí. La única que no ha progresado es la tercera etapa por el amarre central. Recuerden que la segunda etapa la hizo Fujimori, no la hizo el Apra. La cosa es que lo investiguen, el Congreso se dedica a los temas coyunturales, a insultarse, a pelearse entre ellos, y no ven estos temas. Yo sí creo que deben irse a su casa porque es un Congreso enfrentado al Ejecutivo y con una visión a corto plazo, a la quincena como decía Valle Riestra, cambiando la historia por la quincena.

PARTIDO APRISTA

En relación a ese tema, el secretario regional del partido aprista, José Miranda, ha denunciado que Elías Rodiguez ha convocado a un plenario nacional, según él “ilegal”. Lo que se está buscando es votos para solicitar la vacancia de del Presidente Martín Vizcarra. ¿Cuál es su opinión sobre este tema?

Mira, es fácil. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desconoció a la dirigencia que fue elegida en un congreso manipulado y fraudulento. Entonces hay un documento que dice que desde la presidencia del partido hacia abajo están desconocidos porque faltaron a la ley electoral. No hay dirigencia, no hay comisión política, no hay comité ejecutivo, entonces el único que puede convocar a un plenario es el Comité Ejecutivo Nacional. Pero si este está desconocido es inminente que la convocatoria de este señor es espuria e ilegal, está usurpando un cargo y no sé qué espera el Ministerio Público para iniciarle un proceso de investigación. Están yendo a sorprender a las bases del partido para convocarlos cuando él no es nadie para convocar. Que el señor Elías Rodríguez convoque a sus pulgas, pero acá no tiene ninguna autoridad.

Si bien es cierto hay organismos que deberían intervenir, ¿qué pasa con los mismos militantes, por qué no ponen alto a esto?

Lamentablemente solo existen los comités regionales y aquellos que no caminan con el señor Elías Rodríguez, los desconocen y forman comandos de acción y dirigencias a su gusto, y entonces ellos convocan a los que han nombrado.

Pero sí les digo, los comités regionales, por lo menos de Trujillo, de la cuna de aprista, no se presta a ese juego y nos vamos a oponer en pie, y si las cosas no son derechas nos vamos a quedar acá y cerraremos la puerta y declararemos persona no grata a Elías y hasta podemos decidir su expulsión en un congreso legal, en el futuro.

Ese señor es un usurpador y mentiroso que no exhibe ninguna producción legislativa de importancia para el país ni el partido, solo son gestiones a nivel de Economía, para poder ir y chantajear a los alcaldes, esa es su labor. Creo que deben iniciar una labor de investigación. ¿Por qué no le levantan el secreto bancario? Eso deberían hacerlo ya.