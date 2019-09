Homero Burgos: "Opino que nada con Odebrecht"

Síguenos en Facebook

El expresidente del gobierno regional La Libertad (2003-2006), Homero Burgos Oliveros, cuestionó duramente que el gobernador Manuel Llempén insista con que Odebrecht siga a cargo de la presa Palo Redondo.

Aseguró que hay otras opciones.

Manuel Llempén ha manifestado que todo está coordinado para que Odebrecht siga al frente de la presa Palo Redondo. Sostuvo que de esta manera la obra se culminará en 2 años y seis meses; pero si se va no se culminará en los próximos seis años. ¿Qué opina?

No creo que sea positivo, no solo para la región sino para el país, seguir contratando con una empresa cuestionada. Si esto ha ocurrido durante todos estos años en mérito a situaciones contractuales, no puede ser la explicación que nos dan para seguir contratando con lo que es el símbolo de la corrupción, con el cuento de que es una empresa que ya se reformuló; en otras palabras, dicen que ya no lo volverá a hacer, el tema es grave para el país.

Sin embargo, los empresarios y agroexportadores apoyan al gobernador regional, al ser una solución viable.

Ellos son frontales cuando les conviene, y son conservadores cuando les conviene, y en este caso lógicamente hay problemas con esto del riego,y la proyección de la tercera etapa, pero no es necesariamente todo el empresariado el que se vea mejorado con estas medidas, sino son los que van a ser beneficiarios de la tercera etapa. En esto hay muchos bemoles y creo que lo mejor sería que se corte por lo sano y se haga una obra de financiamiento público.

En su gestión se concretó la descentralización de Chavimochic, pero hoy sigue paralizada. ¿De qué dependió?

El tema es visión del conjunto de la región, visión del tema del desarrollo de la región y de los modelos que tenemos que seguir en la región. Entonces, si se ha optado por lo inmediato, que Odebrecht no interponga algunas acciones judiciales, bueno será la expectativa de los actuales gobernantes; pero si vemos la dignidad del país deberíamos estar viendo otros postores. En el mundo no solo hay una empresa, pues.

¿Deberían de detenerse las negociaciones del gobernador Llempén?

En estos momentos yo creo que todo debe paralizarse por la situación del país, estamos ante un escenario sumamente difícil, conflictivo y complicado. La mayoría fujimorista y, lamentablemente, con un voto de un congresista aprista, nos pone en una encrucijada porque el Ejecutivo nuevamente ha tenido que reducir sus posibilidades y quien pierde es el país y los trabajadores. Mi opinión es que nada con Odebrecht, nada con la corrupción.