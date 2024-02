Las exportaciones totales agrícolas del Perú sumaron US$ 10,165 millones en el 2023, un incremento del 3.9% respecto al 2022, según datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), consignados por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú). La tasa –sin embargo– representó una desaceleración frente al año previo, cuando las agroexportaciones avanzaron un 11.7% respecto al 2021, puntualizó el gremio.

De acuerdo con los datos de la Sunat, entre los departamentos que contribuyeron al dinamismo de las agroexportaciones en 2023 destaca Ica, que concentró el 20.1% de los envíos de dichos productos al mundo. Le siguen La Libertad (US$ 2,027 millones), Lima (US$ 2,019 millones), Piura (US$ 1,214 millones) y Lambayeque (US$ 895 millones).

En el 2022, La Libertad se alzó como la primera región agroexportadora del Perú, al sumar US$ 1,922 millones en envíos. Sin embargo, al año entrante el crecimiento de su producción no avanzó al mismo ritmo que la región del sur. Así, el valor de los envíos al exterior de La Libertad creció 5.4% entre el 2022 y 2023, mientras que los de Ica avanzaron en 27.4% en el mismo periodo.

Los principales productos de la canasta agroexportadora de La Libertad en el 2023 fueron los arándanos (US$ 856 millones) y paltas (US$ 282 millones).

A nivel nacional

En lo que respecta a los principales productos exportados, las frutas (uvas, arándanos y paltas) lideraron el ranking en 2023, y en conjunto sumaron el 43.1% de las agroexportaciones a nivel nacional. Solo las exportaciones de uvas frescas sumaron US$ 1,745 millones, lo que significó un incremento del 29.7% frente al 2022; y presentaron un aumento del 16.9% en volumen.

Con relación a las exportaciones de arándanos, estas cerraron 2023 con un crecimiento del 27% y un valor exportado de US$ 1,676 millones. Si bien registraron una caída del 25% en el volumen exportado, el precio promedio por kilo exportado creció un 69.4%.

De igual forma, los envíos de palta al exterior sumaron US$ 963 millones y reflejaron un incremento del 9% en comparación con 2022. Además, presentaron un crecimiento del 2.7% en el volumen exportado, con envíos al exterior de 599,209 toneladas.

En contraste con estos resultados, hubo productos que evidenciaron caídas al cierre de 2023, entre ellos el café en grano verde, los mangos y las mandarinas. En el caso de las exportaciones de café en grano verde, estas sumaron US$ 827 millones, una caída del 32.9%. Esto también se reflejó en el volumen exportado, que alcanzó 205,023 toneladas, un 16.7% menos que en 2022.

Por su parte, los envíos de mangos frescos al mundo cayeron un 14% en el valor exportado (US$ 255 millones), mientras que el volumen disminuyó un 21.3%, lo que significó 53,332 toneladas menos que en 2022 (250,417 toneladas). Mientras, las exportaciones de mandarinas cayeron 3.4% en valor (US$ 203 millones) y un 9.7% en el volumen exportado.

“Los bajos niveles de volumen exportado también afectaron el empleo formal del sector agrícola. De acuerdo con el último reporte de inflación del BCR, a octubre del año pasado, el empleo formal agrícola disminuyó un 19.3%, lo que significó que se dejó de contratar a 121,000 personas en ese periodo. Los cultivos como el arándano en la costa norte (La Libertad, Lambayeque y Piura) disminuyeron su demanda de mano de obra entre agosto y octubre”, remarcó ComexPerú.

Con relación a los principales destinos de las agroexportaciones peruanas, Estados Unidos lideró el ranking al concentrar el 35.7% de los envíos al mundo y alcanzar un valor exportado de US$ 3,632 millones (+7.4%). Le siguieron Países Bajos (US$ 1,367 millones, +8.6%), España (US$ 586 millones, +13.8%), Ecuador (US$ 409 millones, -5.8%) y Reino Unido (US$ 379 millones, +6.7%).

Año atípico

El gremio indicó que el 2023 fue un año atípico para el sector agroexportador, pues los fenómenos climáticos alteraron el ciclo de vida regular de las plantas.

“Para algunos productos, la escasez generó un aumento del precio internacional, lo que compensó la caída del volumen. No obstante, otros tuvieron un escenario negativo, del cual no lograron recuperarse”, puntualizó.

Según ComexPerú, a partir de lo anterior, y para sostener el récord superado hacia los próximos años, urge tomar conciencia de lo mal que le hace al sector, como a muchos otros, la inestabilidad jurídica y política.

“Se ha perdido mucho con la derogación de la Ley de Promoción Agraria y cada día que pasa se pierde más al no levantar las barreras que impiden la ejecución de grandes proyectos de irrigación, que datan de muchos años atrás y que ampliarían nuestra frontera de productos para exportación”, expresó.