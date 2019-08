​Inician actividades religiosas en Huamachuco con entrega de Ajuar para la Virgen de Alta Gracia (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Como es tradicional en Huamachuco, todos los años desde el 29 de julio se celebran diversas actividades en honor a su patrona, la Virgen de Alta Gracia y es así que este año se dio inicio con la bajada de su atrio y la entrega del Ajuar que vestirá hasta el 13 de agosto.

Para este año, el ajuar fue obsequiado por su devoto,César Lescano Gavidia, y confeccionado por la señora Viviana López. El color escogido fue un azul noche y con un manto turquesa. La entrega del ajuar se realizó, ante la presencia de las principales autoridades de Huamachuco, dando realce a este acto religioso.

"Siempre he tratado de estar cerca de la hermandad de la Virgen, tuve la dicha de vivir unos años en Huamachuco y el apego y agradecimiento a esta ciudad siempre estará presente. Considero que aprendí muchas cosas y las cuales rescato y reconozco siempre que me hablan de Huamachuco, sé que quizás que quizás para muchos no compartan mis creencias, pero para quienes sí, saben la devoción que existe tras estos actos de fe”, indicó César Lescano, tras la entrega del ajuar de la Virgen.

Asimismo, agradeció a quienes le hicieron parte de este “acto de fe”.

“Debo agradecer a las personas me acompañaron en este momento, pero también a quienes me hicieron parte de esta donación, que en este caso es la Hermandad de la Virgen, a cargo de la señorita Rosa Rondo”, señaló.