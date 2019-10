José Miranda: “Yo no me arrastré, ni cargué el maletín a nadie”

La cuenta regresiva para las elecciones congresales de enero de 2020 está en marcha y la crisis interna que afecta, desde hace un buen tiempo, al Partido Aprista Peruano (PAP) no es superada.

El último viernes, el excongresista Luis Santa María Calderón, quien había permanecido en silencio por mucho tiempo, arremetió contra el secretario regional de Apra en la región La Libertad, José Miranda Prado.

Santa María desconoció al dirigente y hasta lo sindicó como uno de los que genera enfrentamientos dentro del partido, porque, según dijo, tiene intereses políticos y obedece directivas.

El exlegislador dijo que le causaba "vergüenza" lo que hacía José Miranda en la Casa del Pueblo y hasta le recomendó que evite llevar los líos internos del partido a los medios de comunicación, ya que no era digno de un aprista.

Como es obvio, el aludido ha buscado responder a los cuestionamientos en su contra y ha puntualizado los porqué de su postura dentro de partido de la estrella.

Además, ha advertido de que si la situación conflictiva y los actos "irregulares" y otros que lindan con la "corrupción" persisten en algunos militantes apristas, solo originará que más gente se desvincule del partido que fundó Víctor Raúl Haya de la Torre.

Usted ha sido desconocido como dirigente máximo en la región La Libertad y lo han acusado, por decirlo de alguna manera, de casi todos los males del Apra. ¿Cómo ha recibido las declaraciones de un militante como el señor Luis Santa María Calderón, un personaje con mucha trayectoria en el partido?

Bueno, él se ha referido directamente a los enfrentamientos que hay en el partido y le guste o no, el secretario regional es "Pepe" Miranda, o sea es el vocero oficial del partido. He sido elegido en elecciones transparentes y limpias. Yo no me he ido a arrastrar a Lima, como lo ha hecho siempre su familia, a la cúpula limeña. Yo nunca me he arrastrado ni cargado el maletín a nadie. Él tiene que voltear los ojos a su familia.

El otro día, su hijo, Luis Carlos, ha salido a decir traidor a Daniel Salaverry y yo les pregunto, por ejemplo ¿qué opinan, papá e hijo sobre Sina Santa María? El partido le dio todo sin merecerlo. ¿Qué opinan de Alejandro Santa María? Que también el Apra le dio todo. ¿Son traidores o no son traidores?

Así que los Santa María de santos solo tienen su apellido. Que se acuerde él cuando tenía enfrentamientos abiertos con la extinta compañera Miriam Pilco. Así que no venga a intentar dar clases de fraternidad.

¿Por qué cree usted que don Luis Santa María ha tenido esa reacción hacía su persona, o tendrá algo que ver el congreso nacional aprista que se está desarrollando en Lima?

Posiblemente, además, porque su hijo ya va perdiendo dos veces la alcaldía de Trujillo y le duele, pues como padre que es le duele. Pero eso no es mérito para desconocer a un dirigente regional elegido transparentemente, en elecciones limpias. Hay que recordar también que él nunca ha salido a dar explicaciones de su posible relación con el número 2 de Odebrecht en el Perú.

¿A qué número 2 de Odebrecht se refiere?

A Raymundo Serra, él (Luis Santa María) tiene una foto con él que ha sido publicado en el diario Correo. Hay que recordar también que el señor Santa María desalojó hace muchos años de sus tierras a muchos campesinos y es por eso que su hijo siempre perderá, porque el pueblo nunca olvida los atropellos que sufren. Entonces, en conclusión, yo creo que calladito, en sus cuarteles de invierno, está mejor don Luis Santa María.

¿O sea, desde su punto de vista, el señor no tiene la autoridad moral, ni es un militante fraterno que pueda cuestionarlo?

Exactamente, se ha levantado una falsa imagen de los Santa María. No porque puedan tener un poco más de dinero en los bolsillos van a insultar. Todo lo que han obtenido en el partido ha sido agachando la cabeza ante la cúpula limeña. Yo no agacho la cabeza ante nadie, porque no le debo a nada a nadie, ni cargo, ni dinero ni nada.

¿Lo dice usted porque don Luis Santa María señaló que hay personas que esperan cargos políticos y reciben un sueldo para salir a hablar y criticar a otros?

Absolutamente. Es más, cuando le preguntan sobre Elías Rodríguez salta ¿no? Ahora vemos por ahí a Luis Carlos Santa María, su hijo, caminando con Elías Rodríguez. Esperamos que después de esa junta y entendimiento no se arrepienta. Y como siempre lo digo, después de su trayectoria política, Luis Carlos está terminando de chaleco de Elías Rodríguez.

Usted dice: “Ojalá Luis Santa María (hijo) no se arrepienta después de su relación con Elías Rodríguez". Sin embargo, muchos podrían decir que José Miranda también fue muy cercano a Rodríguez, incluso, se le recuerda ofreciendo conferencias desde su oficina en Trujillo. ¿Usted se arrepiente de haber sido su amigo o de caminar muy cerca de él en su momento?

Lamentablemente hay que decirlo. Ahora, hay un nuevo entendimiento del panorama interno del partido y con los resultados en el congreso nacional del partido podemos concluir que no estamos regresando con Haya de la Torre, es decir con el encuentro con la ética y moral del partido; en la lucha frontal contra la corrupción, que es lo que la población a gritos quiere de los partidos políticos.

En todo caso, ¿usted hace un mea culpa y se arrepiente de esa cercanía con Elías Rodríguez?

Bueno, no quisiera decir que me arrepiento, pero sí quiero marcar una posición de principios, como siempre ha sido desde que fui dirigente universitario; todos me recuerdan así. Yo nunca he agachado la cabeza ante nadie y siempre defenderé el lado de la justicia y de lo correcto. Esa es mi posición ahora y siempre y cuando hay que decir las cosas en forma franca y directa las digo. Ese es el "Pepe" Miranda que no le agacha la cabeza a nadie.

NUEVOS DIRIGENTES

En Lima se está celebrando el XXV Congreso Nacional Aprista al que han denominado “Alan García Pérez” y mañana (hoy) se debe conocerse a los nuevos dirigentes nacionales del partido. ¿Cómo evalúa este proceso?

Tal como se han venido dando los hechos se ven muchas irregularidades, que pueden dar paso a que se impugne nuevamente todo el proceso y eso lo hemos advertido con mucho tiempo. Lamentamos que nuevamente nos quedemos sin dirigentes nacionales.

Se ha informado que ni bien se elija al secretario nacional, los dirigentes regionales como usted tendrán que salir y luego rendir cuentas. ¿Está predispuesto a ello?

Bueno, ahora tenemos una normatividad, leyes de organizaciones políticas y nosotros entregaremos el cargo a quienes salgan elegidos en elecciones democráticas, tal como nosotros llegamos. Nosotros siempre estamos en actividad a pesar de las limitaciones que tenemos en el partido, no es una base inactiva, y Elías Rodríguez en su función de facto de secretario nacional institucional siempre ha estado formando comandos de acción en Cajamarca, Piura, Tumbes, prácticamente en todo el norte. Solo nos quedamos como elegidos Áncash y La Libertad. Y esto sucedió porque él ya estaba trabajando para una orquestación fraudulenta con miras a este congreso. Esto está mal y ojalá no pasé factura posteriormente.

¿Es probable de que mañana (hoy) Elías Rodríguez sea elegido nuevamente como secretario nacional de Apra?

Bueno, Elías Rodríguez ha hecho trafa en todas las regiones y tiene más posibilidades de llegar.

Yo no veo a un congreso nacional que sea producto de elecciones regionales de delegados de forma transparente. Aquí, por ejemplo, hemos presentado al Tribunal Nacional Electoral impugnaciones y eso podría dar paso a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anule el proceso.

Mira, solo como un ejemplo. Han ido como delegados varios que recién en agosto han sido inscritos como militantes en el Registro de Organizaciones Políticas, pero ellos no tienen derecho, salvo después de un año, lo dicen los estatutos.

También han ido delegados que nunca han salido a gritar en un sindicato, pero van como delegados sindicales. Así lo han hecho en todo el Perú. Es un fraude y eso nos traerá el sabor amargo de no tener dirigentes nacionales.

Las elecciones congresales están a la vuelta de la esquina. Es complicado que el Apra afronte este proceso en iguales condiciones con otros partidos. ¿Qué opina?

El militante de a pie quiere transparencia, quiere representantes que no estén coludidos con la corrupción, que en su trayectoria hayan mostrado limpieza en sus actos y se van alejando, por eso que ya no hay una respuesta favorable de la ciudadanía y de muchos militantes en procesos electorales generales en el país.

¿Qué propone para salir de esta crisis?

Existe mucha angurria de poder y lo que queda es insistir en los jóvenes. Muchos se han quedado afuera, porque las últimas inscripciones de este año lo han hecho en la oficina congresal del excongresista Elías Rodríguez. Que se prepare un jubileo, que se abra el proceso de inscripción para todos, que se cambie el estatuto del partido, hay que actualizarlo y fortalecerlo con propuesta de cambio organizacional, se debe formar una representación nacional de todas las corrientes.