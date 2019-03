José Ruiz: “No hay nada contra el alcalde, el tema es con algunos funcionarios”

Síguenos en Facebook

De José Ruiz Vega, exalcalde de la Municipalidad Distrital de Huanchaco y actual primer regidor de la comuna de Trujillo, se ha dicho que no ha podido entablar una buena relación con el alcalde Daniel Marcelo Jacinto, a pesar de que ambos pertenecen a las filas de Alianza Para el Progreso (APP).

El presunto conflicto entre ambas autoridades ha llegado a ser, incluso, ampliamente tratado en los medios de comunicación. Sin embargo, Ruiz quiere poner las cosas en claro y zanjar un tema que, desde su punto de vista, nunca tuvo la magnitud que se le otorgó.

Regidor José Ruiz, la última información que se ha deslizado sobre usted, es que estaría evaluando su renuncia a APP. ¿Eso es cierto?

No, no, eso es falso. Son solo rumores. De mi parte no hay nada de eso.

¿Descarta esa posibilidad?

Sí, descarto eso. Yo ya he conversado con Daniel Marcelo y, bueno, ya estamos trabajando; por ejemplo, ayer (el miércoles), en la sesión extraordinaria de concejo, el alcalde la aperturó y luego me dejó encargado para continuar, porque él tenía que viajar a Lima. La sesión se prolongó hasta las 9 de la noche y después de ello seguimos coordinando y trabajando.

El alcalde Daniel Marcelo dijo que usted había estado ofreciendo declaraciones a los medios que dejaban entrever que había un conflicto entre ambos.

No. En primer lugar, la relación con Daniel Marcelo es porque nos une una amistad. En segundo lugar, él es el alcalde y yo el teniente alcalde. Ahora, si yo de repente cuestiono el trabajo de un funcionario, eso está dentro de mi labor de fiscalización y para eso fui elegido. Lo que quiero aclarar es que no hay nada contra el alcalde Daniel Marcelo, el tema es con algunos funcionarios que no están haciendo bien su trabajo. Por ejemplo, yo discrepé cuando quisieron declarar en emergencia sanitaria la ciudad y no había el informe del gerente de Salud de la misma municipalidad, y eso lo cuestioné.

Daniel Marcelo mencionó que de repente usted está actuando de esta manera porque aún no se despoja de todas las atribuciones que tenía cuando era alcalde y que no entiende que ahora es regidor. ¿Cómo toma estas declaraciones?

No, no, no, nada de eso, lo que creo es que no estuvo precisa la información. Yo he sido alcalde cinco años, tengo experiencia y sé como se maneja la parte administrativa; entonces es el concejo municipal el que toma las decisiones y cuando vamos a tomar una decisión necesitamos la parte técnica, los informes. Eso fue lo que yo cuestioné, fue precisamente a un funcionario. Esa es mi labor; pero insisto, nada es contra el ingeniero Daniel Marcelo, él es mi gran amigo, hemos coordinado e incluso estamos planificando viajar a Brasil en una comisión de trabajo.

¿De dónde cree que salen todas estas versiones de la supuesta enemistad, de este conflicto interno con Daniel Marcelo, porque se comenta que usted quiere asumir la alcaldía?

No, nada de eso. Hay gente pues que están en medios de comunicación y no son periodistas, son locutores, es gente que hace mal, nos enfrenta y yo creo que de ahí sale todos estos rumores. Pero, como te lo dicho, yo no tengo ninguna enemistad y sigo trabajando.

Entonces usted conoce muy bien su rol de primer regidor y niega que esté esperando que le pase algo malo al alcalde para que pueda asumir la alcaldía.

No, para nada. Yo no le deseo nada malo, le deseo lo mejor. Creo que esta gestión ha empezado con buen pie y se tiene que seguir manteniendo esa labor, y el alcalde sabe que tiene todo mi apoyo y de la mayoría de regidores.