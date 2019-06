José Ruiz: “Yo no veo trasfondo político en procesos contra alcalde"

El primer regidor de la municipalidad de Trujillo, José Ruiz Vega, conversó con diario Correo, luego de conocer el pedido de ocho años de cárcel en contra del alcalde Daniel Marcelo por el caso “Vaso de Leche”. Él aseguró que no conocía de los procesos en su contra por los casos “Baños Químicos” y “Bloqueadores”. También habló de los cinco meses de gestión.

¿Se imaginó qué Daniel Marcelo tendría que afrontar estos tres procesos cómo autoridad?

La verdad que yo al menos desconocía los procesos que tiene el señor alcalde, sin embargo lo que hemos podido analizar es que al final los funcionarios son los que inducen a cometer el error al alcalde (Daniel Marcelo). Los procesos se están ventilando, pero eso no detendrá la gestión.

Para usted, en los tres casos que afronta el alcalde, ¿existe trasfondo político?

No, yo creo que es una política nacional contra la corrupción. Los casos no solo (son) del ingeniero Marcelo, hay diferentes casos que demuestran un total avance tanto del Ministerio Público y del Poder Judicial. Creo que es una política del gobierno nacional. Y vemos los casos de Lima, de Odebrecht, en diferentes provincias y con otras autoridades.

Ahora, existe la posibilidad de un fallo en contra del alcalde Daniel Marcelo, por alguno de los tres casos que afronta. ¿Usted está preparado para asumir el cargo, aunque al parecer experiencia no le falta?

Bien, yo he sido alcalde cinco años en Huanchaco y, bueno, creo que una gestión es no solamente el alcalde, (también) su concejo municipal, sus funcionarios. Pero yo sé que el ingeniero Marcelo va a salir librado. Viendo los temas actuales, son más errores de parte de sus funcionarios, no veo que tenga una sentencia en contra de él.

En algún momento se habló de un conflicto entre usted y Daniel Marcelo. ¿Existió ese conflicto?

No hay ningún conflicto con él, en las últimas sesiones de concejo yo hice varios dictámenes a favor de la gestión, estoy apoyando a la gestión y las decisiones que tome el concejo.

Pero también criticó las decisiones del alcalde, cuando nombró a sus gerentes y subgerentes, por ejemplo. ¿Ratifica su posición?

Son personas de confianza, pero lo bueno es que ya han habido varios cambios, como el del secretario general, en la gerencia de obras, en la gerencia de presupuesto y en áreas importantes. Entonces eso quiere decir que el alcalde ha tenido cuidado en seleccionar a sus funcionarios.

Daniel Marcelo ha superado los cinco meses de gestión. ¿Considera que cometió errores en el camino?

Errores de parte de la municipalidad, no tanto.

¿Cree que sí se avanzó?

En estos cinco meses de gestión, con respecto al transporte de los residuos sólidos se ha avanzado. En 60 días creo que ya vamos a tener unidades nuevas. Asimismo, el concejo municipal ha aprobado de interés público un proyecto para la construcción de una planta de tratamiento de residuos sólidos con una inversión de 300 millones de dólares. Hay una iniciativa privada que se ha presentado a la municipalidad y este año posiblemente ya se firme el contrato, el año 2020 empiece la construcción y el 2021 ya podría estar operando.

Y en cuanto al comercio informal, ¿todavía es una tarea pendiente de esta gestión?

Hay un plan de contingencia para la erradicación de comercio informal, pero eso es puntualmente por el principio de autoridad. Existe la normativa y solamente se tiene que aplicar. En seguridad ciudadana también el acalde ha avanzado, en el Ministerio del interior estamos destrabando la transferencia de las comisarías.

¿Qué le recomendaría al alcalde de Trujillo?

Yo creo que está trabajando bien, y lo único que le diría es que tenga en cuenta que la unión hace la fuerza.