Según la propuesta del cronograma establecido por el Proyecto Especial Chavimochic (PECh) para el reinicio de las obras de la III Etapa, este se daría en octubre, precisamente, la fecha de las elecciones regionales y municipales.

Esto, a decir de la exvicegobernador de la región La Libertad, Mónica Sánchez Minchola, no es “circunstancial” ni “mera coincidencia”, pues para ella estarían utilizando el tema del destrabe de las obras con “intenciones políticas”.





ALEGA

Sánchez sostiene que desde el PECh están difundiendo información que asegura que la concesionaria (Odebrecht), ya habría pedido dejar sin efecto el arbitraje internacional; pero eso no es del todo cierto, pues lo único que se ha hecho hasta ahora es que la empresa ha enviado un par de cartas al Ministerio de Agricultura y Riego (Midagri), mediante las cuales les dice que están dispuestos a desistir del proceso arbitral.

“Yo estuve presente en dos exposiciones que ha hecho el gerente de Chavimochic (Edilberto Ñique) y no sé si ellos se expresan mal o los medios de comunicación han recogido mal la información. Ojo, no se han desistido del arbitraje, solo han expresado su intención de hacerlo en caso se llegue a un acuerdo del destrabe. Lo que sí han pedido es que de forma conjunta pidan se prorrogue el plazo de emisión del laudo arbitral y hasta la fecha nadie ha acudido al Tribunal Arbitral oficializar la solicitud”, manifestó.





NO DICEN TODO

La exvicegobernadora insistió en afirmar que “están politizando de forma proselitista el tema del destrabe”.

“Como liberteña me alegra que se destrabe las obras; pero por qué no lo hicieron antes. Lo hacen ad portas de un proceso electoral y las obras se reiniciarían, según el cronograma el 2 de octubre. Es más, lo que no están diciendo es que bajo qué condiciones se llegará a este acuerdo. No hay proyecto de adenda. Dicen no hay sobrecostos, pero sí hay reajuste de precios y de eso no se dice nada”, advirtió.