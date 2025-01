El atentado con dinamita a la sede central del Ministerio Público de La Libertad pudo evitarse si es que las autoridades hubiesen hecho caso a la alerta que lanzó hace cuatro meses el director del penal El Milagro de Trujillo, Carlos Franco Medina.

No hicieron caso

El funcionario del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) reveló ayer durante la reunión del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) que el año pasado, en un cónclave de ese grupo de trabajo, alertó del posible ataque a la Fiscalía. Es más, detalló que las acciones de inteligencia realizadas en el penal también revelaron que podría darse un atentado a la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

“Teníamos información de que iba a pasar, iba a pasar lo que ya sucedió. Lo informamos cuatro meses antes, iba a pasar algo en el Ministerio Público, iba a pasar algo en el Poder Judicial. Se hizo público, se hicieron las coordinaciones, pero quedaron en oídos sordos”, lamentó.

Aceptan

El gobernador de La Libertad, César Acuña Peralta, confirmó que a las autoridades se les informó sobre el posible atentado. No obstante, no se tomaron las precauciones necesarias.

“En las reuniones de semana a semana, hace 4 meses, no le dimos importancia. Recuerden que el director tiene adentro (del penal) personas que seguro escuchan, como comentario, no es que afirmaban, como comentario (lo decían), hay que tener cuidado. Ahora que ha pasado esto recién dicen ‘deberíamos darle más importancia’. De repente el general hubiera llamado, la Fiscalía hubiera llamado, los involucrados hubieran llamado a una reunión privada o pública; entonces, creo que la mea culpa es que no le dimos mucha importancia, (porque) era un comentario”, manifestó.

Sobre el tema, el jefe de la División de Orden Público y Seguridad de la Región Policial La Libertad, coronel PNP Javier Arana, dijo que desconocía de una posible alerta. Él se justificó recordando que, junto al jefe de la Región Policial, general PNP Guillermo Llerena, recién asumieron labores hace poco más de 15 días.

Investigaciones

De otro lado, el general Guillermo Llerena reveló que la organización criminal “Los Pulpos” también habría participado del atentado a la Fiscalía, en coordinación con la banda “Los compadres”.

Como se recuerda, por este ataque la Policía atrapó a Eugenio Mercedes Calderón, Juan Valera Barboso, Carmen Castillo Rosario, Camilia Flogia Becerra y Héctor Oliveros Tablante. Este último, según el oficial, sería un ciudadano venezolano que estaría vinculado al prófugo Jhonsson Cruz Torre y se encargaría de “reclutar” a extranjeros para que “coloquen explosivos en cada uno de los domicilios o lugares extorsionados”.

Asimismo, fuentes de la Policía indicaron que el detenido Eugenio Mercedes sería quien transportó los explosivos en un taxi. La dinamita la habría entregado al motociclista que dejó la dinamita en la Fiscalía.

Además, según fuentes policiales, se habría pagado mil soles a cada uno de los participantes en este ataque.