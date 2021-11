Cinthia Claudia Mariela Ayquipa Rujel es estudiante de Ingeniería de minas y a sus 18 años ganó el concurso Miss Teen La Libertad y eso, dice, le ha cambiado la vida. Ahora se prepara para traer la corona nacional a la región La Libertad.

“Ser Miss Teen La Libertad me ha abierto muchas puertas. Como toda chica de mi edad enfrentar un concurso, siempre hay un temor de cómo te ira en la competencia, pues encuentras a muchas chicas y en particular con el mismo sueño de ser la elegida y creo que esto sucede en toda índole de competencia y lo vivo también a diario en la universidad cuando una es competitiva a querer sacar buenas notas pero cuando escuchas tu nombre y decir que eres Miss Teen La Libertad es algo inexplicable, todo se te nubla , no sabes si creer o el animador se equivocó pero me ha ayudado a tener más confianza de mí y empezar a creer que la edad no es un límite para cumplir tus sueños y sobre todo la calidad humana que conoces y esta pendiente de mi como es mi director , chaperona y preparadores”, manifesta la bella joven.

PREPARÁNDOSE

Cinthia Ayquipa nos comenta que se está preparando con ayuda de todos los preparadores del Miss Teen La Libertad bajo la supervisión y guía del director Eder Peláez Bernabé.

“Él está pendiente en todo momento de mí. Recibo clases de pasarela, expresión corporal, oratoria, maquillaje para traer la corona nacional a La Libertad”, agregó.

Asimismo, señaló que entre las ventajas de ser Miss Teen La Libertad es que muchas niñas y adolescentes la ven como una una fuente de inspiración. “Eso es gratificante para mí. Poder ayudar y mostrar apoyo a todos los que necesitan de ello, ya que el concurso se está descentralizando puedan las chicas de otras provincias participar de este certamen y cumplir sus sueños, de poder creer en ellas mismas, el solo hecho de participar ya es haber logrado mucho”, sostuvo.

Con respecto a sus estudios contó que estudia Ingeniería de Minas en la Universidad Privada del norte (UPN). “Me encuentro en el segundo año de carrera y ocupo el quinto superior, mis expectativas son muy altas. Soy una de las pocas chicas que estudian porque lamentablemente aún existen tabúes con respecto a qué carrera estudiar, quiero mostrar que una mujer, una adolescente o una niña son capaces de hacer todo lo que se proponen”, enfatizó.

La joven contó también que su mamá es de Tumbes y papá de Abancay; sin embargo, ve a Trujillo como el hogar en el que por casualidad llegó. “En los 18 años que estoy aquí, he sentido todo su amor, definitivamente estoy orgullosa de ser Trujillana y ser parte de su cultura”, añadió.

Entre sus hobbies reveló que le encanta bailar,; además, gusta mucho de la lectura y el maquillaje.