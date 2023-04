Después de lamentar y condenar la muerte por presunta negligencia de la niña de 9 años a causa de dengue hemorrágico, César Acuña, gobernador regional de La Libertad, dispuso el cambio inmediato de la directora del Centro de Salud de Wichanzao, distrito La Esperanza.

A la vez, encargó al director de la Unidad Territorial de Salud (UTES) N° 06, que declare en reorganización el referido centro de salud, teniendo en cuenta la falta de planificación y ordenamiento, que son barreras para una buena atención a los pacientes.

César Acuña llegó esta mañana hasta la vivienda de los padres de la menor fallecida, para darles las condolencias y brindar su ayuda. “Lamento lo sucedido. Indigna que un médico, que tiene que cuidar la vida de una persona, sea tan inhumano”, dijo a la prensa.

Declaró que no puede ser que, a una niña, que estaba muriendo, no le dieran atención inmediata, “y lo peor, que si sabían que no estaban en condiciones de atenderlo, ¿por qué no lo trasladaron rápido al Hospital Regional de Trujillo?”. “Yo sé lo que es perder un hijo, por eso me conmueve y como gobernador vamos a poner orden en este centro de salud y en todos. Todo el personal será evaluado y tienen que responder por el maltrato a la gente. La negligencia está comprobada”, expresó.

Señaló que el centro de salud de Wichanzao tiene 15 enfermeras, 9 médicos, 12 obstetras y personal auxiliar, suficiente para funcionar bien, lo que falta es orden y planificación. Hay que controlar que los médicos trabajen y trabajen bien, cumpliendo sus turnos, añadió la autoridad regional.

NUEVO CENTRO DE SALUD

El gobernador regional anunció que este año el Gobierno Regional de La Libertad construirá una nueva infraestructura para el centro de salud de Wichanzao, porque el actual no es funcional, a fin de dar mejores condiciones de atención a los pacientes y a la población de la jurisdicción.

Se sabe, por versión de su padre, que la menor llegó con los síntomas de tal enfermedad el viernes 21 de abril, al centro de salud de Wichanzao, distrito de La Esperanza, donde fue atendida y luego regresada a su domicilio por orden del médico de turno. Posteriormente, arribó con síntomas más graves, por lo que recién y a destiempo fue trasladada al Hospital Regional de Trujillo, en donde falleció.

La Gerencia Regional de Salud precisó que se trata de la primera persona en fallecer por dengue hemorrágico en el norte del Perú, en lo que va del presente año.

RECOMENDACIÓN

Los especialistas recomiendan que, si las personas empiezan a presentar síntomas como: fiebre, náuseas, vómitos, lesiones en la piel, cansancio o sangrados en encías, acudir inmediatamente a un centro de salud para realizar el descarte correspondiente.

TE PUEDE INTERESAR: