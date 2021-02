Faltan 46 días para las elecciones generales, y en La Libertad son 144 los candidatos que continúan en carrera por las siete curules que tiene esta región en el Congreso. Se sabe que seis postulantes fueron excluidos por el Jurado Electoral Especial de Trujillo, y dos presentaron su renuncia, aunque a una no se le aceptó por haber desistido de su participación fuera del plazo establecido.

De este universo de candidatos, hay 11 que no nacieron en la región y que tampoco tienen algún domicilio en alguna de las doce provincias del territorio liberteño.





Los protagonistas

El partido Podemos Perú, fundado por José Luna Gálvez y liderado actualmente por el candidato presidencial Daniel Urresti, es el que consiguió la inscripción de más candidatos que no viven en La Libertad.

Jhoana Vilvahuaman Tamariz es una de las candidatas que más defiende a Urresti a través de sus redes sociales, ella tiene el número 4. Nació en el distrito de Lima, y actualmente reside en Lurigancho. No tiene estudios universitarios, pero sí técnicos. No declaró sus ingresos del 2019 y es propietaria de dos bienes inmuebles que juntos están valorizados en 388,000 soles.

La candidata con el número 6, Yessica Pielago Acero, también representa a Podemos Perú, y quiere representar a La Libertad pese a que nació en el populoso distrito de La Victoria en Lima, y que su actual domicilio está ubicado en el distrito de Chorrillos.

De esta aspirante al Legislativo se sabe que egresó de la Universidad Federico Villarreal, y que su último registro laboral es el de coordinadora zonal en la gerencia comercial del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima. No declaró sus ingresos del 2019, tampoco bienes muebles ni inmuebles.

La número ocho de la lista de Podemos Perú, Juana Chávez Julca de Rosales, es natural del distrito de Catache, ubicado en la región de Cajamarca, sin embargo, su domicilio actual está ubicado en el distrito limeño de Comas. Ella también quiere representar, fiscalizar y legislar a favor de la región. Es propietaria de un inmueble valorizado en 500 mil soles y de un vehículo de 5 mil soles.

Es decir, de los ocho candidatos de Podemos Perú inscritos ante el Jurado Electoral Especial de Trujillo, solo cinco tienen actividad permanente en la región.





Sí se vale

No tener ningún impedimento de la justicia peruana, haber nacido en el país y ser mayor de 25 años. Estos son los requisitos que los candidatos están obligados a cumplir, es decir, el no ser de la región por la que postulan no representa un mayor peligro a ese anhelo de llegar al Congreso por los próximos cinco años.

Las reglas de este proceso, en ese sentido, se cumplen, pero para el abogado Alfredo Galindo Peralta, existe la necesidad de un cambio.

“Dentro de las funciones no solamente está la de legislar, fiscalizar, sino también de representar. Entonces, cómo voy a representar a alguien que no conozco, o personas que no me conoces cómo se van a sentir representados. Ahora, para poder representarlos tengo que conocer su realidad económica, política, social y hasta religiosa. Debo conocer los lugares más recónditos de La Libertad, pero no lo conozco porque no soy de acá, entonces su papel en el Congreso va a ser muy pobre. Pero, por el principio de participación política se permite que un candidato que no es de La Libertad postule por La Libertad”, señaló.





Más nombres

El partido que tiene como candidato presidencial a George Forsyth incluyó en la su lista de ocho, a David Delgado Castilla y Gladys Odar Díaz, ambos son de Lima y coincidentemente sus domicilios están ubicados en el distrito de San Luis, tiene el número 5 y 6, respectivamente.

Por el Partido Somos Perú aparece la candidata con el número 4, Carolina Mannucci Arambulo. Su domicilio actual está en el distrito limeño de San Miguel; sin embargo, la aspirante al Legislativo ha reiterado en varias oportunidades que sus raíces están en esta región.

La mayoría de los candidatos que no nacieron ni viven en La Libertad, son de Lima. No obstante, hay excepciones.

Karin Abanto Chiong es una de ellas, su domicilio figura en el distrito de Calleria, en Ucayali. Pese a esto es la candidata con el número 2 de Perú Patria Segura.

Sobre la candidata Karin Abanto habría que añadir que declaró en su hoja de vida desempeñarse como abogada independiente en el distrito trujillano de Víctor Larco desde el 2019 hasta ahora.

La candidata Diana Rojas Rodríguez radica en el departamento de Cajamarca y va por el Frente Amplio, tiene el número 8.

El partido Renacimiento Unido Nacional (RUNA) también aparece en este informe debido a que en su lista incluyó a las candidatas July Gilbonio Aranda y Pilar Urbano Peña, ambas domicilian en el distrito de San Juan de Lurigancho. Tienen el número 4 y 8, respectivamente.

La lista de candidatos foráneos la cierra el representante de Unión por el Perú, Manuel Torbisco Juarez. Él es del distrito de San Juan de Lurigancho.





Casos diferentes

También hay candidatos que nacieron en La Libertad, pero su domicilio actual está en Lima. Kenni Beltrán Pelaez tiene su domicilio en La Victoria, pero nació en el distrito de Trujillo; Juan Valverde Geldres del Partido Morado también nació en Trujillo, pero tiene su domicilio en Miraflores.