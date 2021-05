César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP), no descartó que el alcalde de Trujillo, José Ruiz, y el burgomaestre de La Esperanza, Martín Namay, puedan postular al Gobierno Regional de La Libertad y al municipio provincial el próximo año.

“Los dos son buenos, los dos podrían ser buenos alcaldes. Para que no se peleen uno se va a la región y otro a la provincia. Para votar, voto uno para la región y otro para la provincia. Habrá que reunirnos con los dos, hay que evaluarlo bien”, indicó a Exitosa.

El exburgomaestre trujillano también negó que su hijo, el excongresista Richard Acuña, vaya a tentar algún cargo en los comicios del 2022. Aseguró que “Richard se va a dedicar a tiempo completo a organizar el partido”.

Campaña

César Acuña lanzó hoy desde Trujillo la ‘Cruzada por el Perú’, que, según dijo, busca defender la democracia, la gobernabilidad e institucionalidad.

El excandidato presidencial anunció que recorrerá las regiones pidiendo el apoyo en esta segunda vuelta para Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. El primer punto a visitar fue La Libertad y, luego, continuará en Cajamarca.

“Jamás me imaginé que iba a apoyar o iba a respaldar al partido fujimorista, pero por mi país hoy depongo todo, me olvido de los actos de corrupción de la época de Fujimori. Hoy comienza (la Cruzada por el Perú') en Trujillo y me voy a recorrer todas las regiones”, señaló desde su local partidario de la urbanización San Andrés.

El exalcalde de Trujillo, asimismo, negó que haya existido algún acuerdo para que APP y Fuerza Popular cogobiernen en un eventual mandato de Fujimori. “No hay ningún negociado debajo de la mesa, creo que cogobernar sería una gran irresponsabilidad. Además, Keiko tiene que buscar a las mejores personas, ella tiene que buscarse a los mejores técnicos, a las mejores personas que le ayuden a buscar la solución del país”, señaló.