El gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, Martín Namay Valderrama, confirmó que a finales de enero el gobernador César Acuña hará cuatro o cinco cambios en las gerencias, con la finalidad de agilizar la gestión.

“Estamos esperando que se puedan concretar en los próximos días. No es que haya irregularidades, hay casos en donde quizá no se cumplieron las metas del año pasado y por eso necesitamos oxigenar. No quisiera mencionar quiénes son, porque aún van a seguir en funciones (hasta fin de mes), pero serán un promedio de 4 a 5 cambios”, dijo.

En otro momento, aseguró que están definiendo los nuevos proyectos que se impulsarán a favor de la seguridad ciudadana este año.

Agregó que los 100 patrulleros que adquirieron para la Policía ya están en poder del Gobierno Regional de La Libertad, y que si bien hubo algunas demoras para ingresar los documentos a Registros Públicos, ya se solucionarán en una semana. “Una vez que tengan su placa podremos entregarlos”, mencionó.