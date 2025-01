El gobernador César Acuña arremetió contra la Cámara de Comercio y el Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales de La Libertad porque emitieron un pronunciamiento en donde pedían que el Ejecutivo invierta más en temas de seguridad ciudadana y designe a una persona para que actúe como representante directo de la Presidencia de la República durante el estado de emergencia.

“Los colegios (profesionales) piden y no aportan. La Cámara de Comercio pide y no aporta. Qué buena gracia, ¿no? Acá mi sugerencia y mi pedido a los colegios profesionales, aporten, vengan y hablen conmigo o con el general (Guillermo Llerena); a la Cámara de Comercio, igual, vengan y aporten, aporten porque van a ganar plata. (Mandan) una carta diciendo ¿cuándo (invierten), cuándo, cuándo? Cómo que cuándo y ustedes, ¿cuándo?”, dijo.

A consejeros

César Acuña ayer entregó 100 patrulleros que compró el Gobierno Regional de La Libertad para la Policía. Durante el evento apuntó sus críticas hacia los consejeros de oposición que denunciaron presuntas sobrevaloraciones en la adquisición por S/ 895 mil.

“Acá están los 11 consejeros (de APP) que defienden a la región, que trabajan por la región, los otros consejeros no quieren a la región. ¿Ya saben quiénes no lo quieren? Los demás, estoy seguro, están en radios con entrevistas, pero por si acaso no les hago caso, soy sordo”, afirmó.

El gobernador también apuntó directamente contra el consejero Robert de la Cruz y el precandidato al Gobierno Regional de La Libertad Elías Rodríguez. De ellos dijo que serían “los Arturo (Fernández) dos”, por las constantes críticas hacia él. “Se cuelgan de mi saco”, agregó.