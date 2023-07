Con el fin de mejorar el tránsito y la seguridad ciudadana es necesario que las normas y códigos de transportes y procesal penal sean actualizados, planteó el regidor Luis Miguel González Rosell al pleno del Concejo Municipal de Trujillo, aprobándose por unanimidad que esto se aborde con la participación de especialistas en una próxima sesión.

Al intervenir en el estadío Pedidos, demandó que se forme una comisión con regidores y técnicos para analizar las competencias de las municipalidades respecto al código único de tránsito y el uso de grúas, colocación de cepos o de fiscalización electrónica.

El código de tránsito no permite el uso de grúas si es que el vehículo no está inmovilizado más de una hora, como opinan algunos especialistas. Lo ideal sería intervenir a un vehículo estacionado más de 15 minutos en zona restringida, dijo, pidiendo se forme una comisión para ver este tema y pedir la modificación.

En zonas rígidas no se puede estacionar. La PNP si puede intervenir y conducir al depósito a los vehículos infractores. La MPT no es competente para esto si no hay un policía en la intervención que infraccione. Sería un tema de iniciativa legislativa la modificación de la norma nacional, añadió el regidor Andrés Sánchez.

Se debe hacer respetar el principio de autoridad. Hay áreas señalizadas como zonas rígidas donde no se puede estacionar. Que Transportes informe sobre las normas al respecto y si es competencia o no del inspector pueda intervenir y se invite al jefe de Tránsito de la PNP para que explique, coincidieron en señalar los concejales.

Giancarlo Toribio pidió que se vuelva a pintar las áreas restringidas para estacionar y se haga algo similar con las señalizaciones de tránsito, para que las papeletas no sean cuestionadas administrativamente.

La iniciativa es buena, las normas están desfasadas. Es necesario que un grupo de regidores converse con los gerentes y especialistas. Ver qué alternativas nuevas salen. Hay mucho por analizar para poner orden en la ciudad respecto al tránsito y transporte y sobre seguridad ciudadana, comentaron los regidores.