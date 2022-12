Un consorcio se vio beneficiado con una obra valorizada en más de 14 millones de soles entregada por la Municipalidad Provincial de Trujillo en octubre de 2019. Se trata de la rehabilitación del camino vecinal “Cerro Blanco – La Tranca”, ubicado entre los distritos de Laredo y Poroto, que, según la Contraloría General de la República, fue otorgada a un postor que no le correspondía y en medio de un proceso en el que se vulneraron sus bases.

Los detalles

El Consorcio Cerro Blanco alcanzó el más alto puntaje y se hizo de la obra durante la gestión del alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo Jacinto. Sin embargo, la Contraloría, a través de su informe de control específico, detalló que el comité de selección modificó lo establecido en las bases estándar, esto con relación al criterio de evaluación técnica de la experiencia de los postores.

Asimismo, este comité, durante la etapa de admisión, declaró como no admitida la oferta de un postor, sin permitir ninguna subsanación. También admitió otras ofertas para la ejecución de esta obra, pese a que no cumplieron con acreditar el requisito de admisibilidad vinculado con la carta de línea de crédito, requisito que sí fue sustentado por el postor no admitido.

“No cumplió con acreditar que el residente de obra cumplía con el perfil requerido de cinco años de experiencia como ingeniero residente, inspector, supervisor o jefe de supervisión en obras similares”, detalla la entidad sobre este consorcio en parte de su informe.





Nombres

El comité al que hace referencia la Contraloría durante casi todo su informe, estaba integrado por seis profesionales; tres titulares y tres suplentes. Entre los titulares, destacaron dos funcionarios de la Municipalidad Provincial de Trujillo: Luis Estrada Chávez, exgerente de obras, y Jorge Bringas Maldonado, exsubgerente de Obras.

Asimismo, figura la representante del órgano encargado de las Contrataciones, Paula Sánchez Murphy.

Los tres, de acuerdo con este informe del organismo de control, tendrían responsabilidades administrativas y penales. En ese sentido, también fue incluido en este mismo proceso, Juan Sánchez Vejarano, subgerente de Supervisión y Liquidación, entre el 1 de noviembre de 2019 y el 30 de julio de 2020.





Trabajos

La obra fue inaugurada en diciembre de 2021 por la gestión del alcalde de Trujillo, José Ruiz Vega, quien la asumió como una de sus obras emblemáticas.

“Esta obra se ha concretado gracias al equipo técnico del municipio de Laredo y Trujillo. (…) El pavimento rígido que se está aplicando en este camino vecinal permitirá que la vía resista las lluvias estacionarias”, destacó el día de la inauguración del millonario proyecto financiado por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.